adidas vine cu un update pentru pantoful de alergare Supernova Rise 2 și îi urează bun-venit în comunitatea sa de alergători actriței Camila Mendes

adidas vine cu un update pentru pantoful de alergare Supernova Rise 2, cel mai nou membru al familiei Supernova, conceput pentru a oferi confort în alergările zilnice. Creat pentru a aduce și mai mult confort decât predecesorul său premiat, Supernova Rise 2 dispune de o parte superioară nouă, realizată dintr-un material tip plasă, care asigură respirabilitate și o potrivire mai sigură. Această parte superioară îmbunătățită permite ca Supernova Rise 2 să fie cu 4% mai ușor decât modelul original.

De asemenea, pantoful introduce o construcție nouă și îmbunătățită a călcâiului, care încorporează o margine rafinată din spumă, pentru sprijin sporit și confort. Talpa interioară a pantofului păstrează toate caracteristicile apreciate ale predecesorului său premiat. Super-spuma Dreamstrike+, inspirată de Lightstrike Pro – materialul utilizat în franciza Adizero, este dispusă pe întreaga lungime a tălpii, pentru a oferi confort și amortizare de neegalat. Aceasta este combinată cu sistemul Support Rod, încorporat în talpa intermediară, care oferă suport și stabilitate când talpa piciorului se mișcă de la călcâi spre vârf în alergare. Pentru a oferi aderență optimă, talpa exterioară a Supernova Rise 2 este realizată din cauciuc durabil ADIWEAR, care oferă tracțiune optimă pe drum.

Campania de comunicare a acestui pantof o are ca protagonistă pe actrița Camila Mendes. Vorbind deschis despre experiența și rolul ei în campanie, Camila spune: „Deși am fost mereu activă, alergarea a devenit o parte cheie a rutinei mele de antrenament în timp ce mă pregăteam pentru ultimul meu rol. Voi recunoaște deschis că alergatul nu este întotdeauna ușor și nu m-am considerat mereu o bună alergătoare. Dar știu că nu sunt singura cu acest sentiment. Este în regulă să ai o relație complicată cu alergatul – se întâmplă multor oameni. Acceptând atât provocările, cât și progresul, sper să îi încurajez pe alții să se simtă mai încrezători în propria lor călătorie – și să se bucure de orice înseamnă alergarea pentru ei. Sunt onorată să mă alătur comunității de alergători adidas. Și-au făcut cu adevărat timp să înțeleagă relația mea cu alergatul și împreună am creat o campanie plină de umor, onestitate și autenticitate, pe care abia aștept să o văd.'

JT Newcomb, Category Director, adidas Running Footwear, spune: Când am dezvoltat Supernova Rise 2, ne-am dorit să aducem tot ceea ce a iubit comunitatea noastră de alergare la predecesorul său, adăugând în același timp noi funcții care dublează obiectivul de confort al francizei. Datorită căptușelii îmbunătățite, Supernova Rise 2 este cu 4% mai ușor decât modelul precedent, oferind cea mai bună experiență de alergare zilnică tuturor, kilometru după kilometru.'

Modelul este disponibil în magazine și online pe adidas.ro din 7 martie.

Pentru mai multe informații, vizitați adidas.ro sau urmăriți rețelele Instagram și X folosind #adidassupernova și @adidasrunning.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro