A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 20.08.2025, 12:44,  de  Advertorial
A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!

Experiența sud-coreeană autentică se trăiește la Therme Bucuresti, între 20 și 26 august 2025.

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa și lider în promovarea stării de bine, anunță startul celei de-a doua ediții a festivalului Korean Days @Therme – Sounds & Vibes'. Evenimentul are loc în perioada 20-26 august 2025 și aduce în prim-plan o călătorie senzorială unică, care îmbină arta, muzica, gastronomia, wellnessul și stilul de viață sud-coreean într-un spațiu dedicat relaxării și descoperirii culturale.

7 zile de spectacol, gusturi, tradiții și cultură sud-coreeană

Pe durata întregii săptămâni, vizitatorii vor putea experimenta cultura sud-coreeană în toate zonele Therme, prin demonstrații live, ritualuri autentice, concerte spectaculoase și momente de relaxare profundă. Korean Days @Therme – Sounds & Vibes Edition' devine astfel cel mai amplu eveniment cultural de tip wellness din România și Europa de Est, unde tradiția întâlnește tehnologia, iar fiecare activitate este gândită pentru a stimula toate simțurile'  a declarat Andrada Șeitan, Director Marketing Therme București. 

Foto: Therme București

Spectacol de caligrafie și artă vizuală cu Kim Soyoung

În zona Galaxy, publicul va putea urmări performance-urile live ale Kim Soyoung, artistă internațională de caligrafie Hangeul. Cu pensule uriașe, colaje vizuale și o prezență scenică magnetică, artista sud-coreeană transformă scrisul într-o artă vie. Președintă a filialei Gangwon-do a Korea Calligraphy Design Center și fondatoare a Geulssidang Studio din Seul, Kim Soyoung aduce la Therme un portofoliu impresionant de lucrări și prezențe la festivaluri globale, inclusiv Times Square New York și Bienala de Caligrafie din Dubai. „Caligrafia este esența vieții. E felul meu de a reflecta cine sunt și de a transmite ceva bun în lume.' – Kim Soyoung

Sunetul devine poveste: LK9 și Orchestra Cheongmyeong Samulnori

Muzica este laitmotivul ediției din acest an. Pe scena festivalului urcă LK9 (Lee Kyung-koo) – multi-instrumentist și lider al trupei VANDI, cunoscut pentru stilul său hibrid între world music, muzică tradițională și experimentală. Artistul va susține performance-ul „Identity', un spectacol sonor captivant, prezentat anterior la Kennedy Center (SUA), Edinburgh Fringe (UK) și Ankara Music Festival (TR).

De neratat sunt și concertele tradiționale Samulnori susținute de Orchestra Cheongmyeong, un ansamblu remarcabil format din maeștri ai percuției coreene:

  • Park Boohyun – Gong, Sogo, Beona și Daegum, Moon Sangjoon – Kkwaenggwari, Cho Gabdong – Janggu, Kim Mingi – Buk și Beona, Jeong Yll-Young – Tobe coreene (Buk)

Spectacolele lor aduc în prim-plan lucrări emblematice precum Sinmodeum' și sunt completate de prezența extraordinară a dirijorului Yu Yongseong, unul dintre cei mai respectați artiști ai muzicii clasice coreene contemporane. Sub bagheta sa, fiecare concert devine o poveste multisenzorială.

Wellness coreean: ritualuri, meditație și K-Aquathenics

În zona Elysium, publicul va avea ocazia să experimenteze ritualuri de wellness coreean cu ingrediente naturale precum Omija (superfructul cu cinci arome) și Ssuk, plantă medicinală cunoscută pentru proprietățile sale calmante. Masajele aromaterapeutice sunt completate de sesiuni de meditație Taekkyeon' în sauna Provence și exerciții K-Aquathenics în piscina principală.

Gusturi urbane din Coreea de Sud

Zona de K-street food de pe plaja Sands of Therme devine o destinație culinară în sine: vizitatorii pot gusta preparate autentice precum Tteokbokki, Kimchi Pancakes, K-Hot Dogs și cocktailuri inspirate din aromele coreene. Este locul perfect pentru a explora gusturi noi, într-un decor exotic.

Foto: Therme București

K-DJ Pool Party și show de exerciții calistenice

Pe 24 august, piscina exterioară găzduiește un eveniment spectaculos: K-DJ Pool Party cu DJ Josef, invitat special din Coreea de Sud, care aduce vibe-ul cluburilor din Seul în mijlocul verii românești, sub palmieri, pe ritmuri de K-pop, EDM și house.

De asemenea, între 22 și 24 august, plaja Sands of Therme devine teren de demonstrații fizice: show-uri de exerciții calistenice susținute de Alisia Persa, campioană mondială la freestyle heavyweight, și echipa Calisthenics România, alături de sportivi din Coreea de Sud. Pe tot parcursul evenimentului, vor avea loc sesiuni deschise de antrenamente calistenice în zona piscinei The Palm și pe plajă, pe fundal de muzică electronică și K-pop.

Cosmetice coreene premium: frumusețe și inovație

În zona The Palm, vizitatorii pot testa și achiziționa produse de îngrijire premium din Coreea de Sud, din gamele Donginbi și Lab 1899, branduri recunoscute pentru inovație, eficiență și ingrediente naturale precum ginsengul roșu. O ocazie rară de a experimenta frumusețea coreeană autentică, într-un cadru relaxant.
Programul complet și detalii despre eveniment sunt disponibile pe therme.ro, la secțiunea evenimente.

Despre Therme BucureștiTherme București este cel mai mare complex de relaxare și wellbeing din Europa, construit greenfield, cu o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp. Complexul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 plante naturale și include cea mai mare plantație de palmieri din Europa. Cu 10 piscine, 10 saune tematice și plaja Sands of Therme, Therme oferă experiențe de top 365 zile pe an, la standarde arhitecturale și tehnice internaționale. Brandul se definește prin inovație, accesibilitate și dedicare față de starea de bine a fiecărui vizitator.

Foto: Therme București

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Logodna ca ritual contemporan
Advertorial
Logodna ca ritual contemporan
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
Advertorial
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
Back to school – cum să-ți pregătești copilul pentru întoarcerea la școală?
Advertorial
Back to school – cum să-ți pregătești copilul pentru întoarcerea la școală?
Brazi artificiali pe care nu-i puteți deosebi de cei naturali
Advertorial
Brazi artificiali pe care nu-i puteți deosebi de cei naturali
New season, new attitude
Advertorial
New season, new attitude
HONOR Magic V5 — Unboxing și primele impresii despre cel mai nou flagship pliabil
Advertorial
HONOR Magic V5 — Unboxing și primele impresii despre cel mai nou flagship pliabil
Libertatea
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr. în Turcia, alături de băiețelul ei
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum a apărut soția lui Ștefan Bănică Jr. în Turcia, alături de băiețelul ei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Imagini cu casa de vacanță din sudul Franței a Andreei Esca. Vedeta PRO TV a arătat locuința familiei
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
Andra și Cătălin Măruță, primele declarații după ce au cerut ordin de protecție. Mesajele pe care le primea artista
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
EXCLUSIV Elena, soția lui Ianis Hagi, naște astăzi un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Delia, ipostaze incendiare, într-un costum de baie minuscul. Fanii au crezut că imaginile au fost „scăpate” pe internet
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Insula Iubirii, 19 august 2025. Reacția lui Andrei Lemnaru la imaginile cu Teo și Ella din baie. Ce decizie a luat concurentul
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Laura Vicol, prima reacție după ce a fost acuzată că a sfidat legea la meciul Rapid- FCSB. Cum a fost surprinsă în tribune
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Daiana Prodan de la Insula Iubirii sezon 7, reacție la scenele fierbinți cu Ella și Teo din baie: „Vă zic din experiență...”
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Gata cu supărarea! Daciana Sârbu a început un nou capitol după divorțul de Victor Ponta! "Poţi să te reinventezi şi s-o iei de la capăt la orice vârstă". A făcut deja și primele declarații despre viața ei sentimentală din prezent!
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
Delia, apariție provocatoare într-un bikini minuscul! Zeci de mii de oameni au reacționat când au văzut pozele! La 43 de ani, cântăreața face furori cu formele ei / FOTO
catine.ro
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Cum poți îmbunătăți textura pielii, conform medicilor dermatologi
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 august 2025. Scorpionii vor schimbare. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce personaj din serialul Wednesday ești, în funcție de zodie. Ce arată astrele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
O nouă lovitură pentru familia Beckham. Ce s-ar fi aflat după ce Brooklyn și Nicola Peltz și-au reînnoit jurămintele
Mai multe din advertorial
Noua secție pentru copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, susținută de Fundația Mobexpert
Noua secție pentru copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, susținută de Fundația Mobexpert
Advertorial

+ Mai multe
Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere
Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere
Advertorial

+ Mai multe
Cum îți poți menține tonusul și energia în timpul antrenamentelor intense
Cum îți poți menține tonusul și energia în timpul antrenamentelor intense
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC