9 schimbări resimțite de mame în timpul sarcinii

Sarcina apare cu o mulțime de schimbări ale corpului și senzații noi, inclusiv cu emoții, întrebări și griji. Îți dorești să-ți protejezi bebelușul din burtică, așa că vrei să faci totul ca la carte. Dar iată că nici nu a trecut mult timp de când testul de sarcină a ieșit pozitiv și primele simptome de femeie gravidă se fac deja resimțite: sâni sensibili, stare de oboseală sau greață.

Trebuie să știi că nu există două sarcini la fel, așa că dacă prietena ta s-a confruntat cu vărsături, nu este obligatoriu să le ai și tu. În rândurile următoare îți prezentăm care sunt schimbările des întâlnite de mame pe parcursul celor nouă luni până la naștere.

Care sunt schimbările din timpul sarcinii?

1. Grețurile matinale. Greața și vărsăturile în timpul sarcinii se întâlnesc frecvent, afectează 70-80% dintre femeile gravide. Aceste simptome sunt specifice primului trimestru de sarcină. Doar un mic procent dintre femeile însărcinate se confruntă cu greață și vărsături până în momentul nașterii. [1]. Totodată, grețurile pot fi sau nu însoțite de vărsături. Mănâncă puțin și des și asigură-te că ai la îndemână alimente uscate, grisine, covrigei.

2. Modificarea sânilor. Trebuie să știi că sarcina implică mărirea sânilor. Ei vor crește pe măsură ce se apropie momentul nașterii, fiindcă se pregătesc să îl hrănească pe bebeluș. Așteaptă-te să schimbi măsura sutienului. Totodată, sensibilitatea sânilor este o altă schimbare resimțită chiar la scurt timp după ce ai aflat că ești însărcinată.

3. Secreții vaginale abundente. Despre modificările secrețiilor vaginale în timpul sarcinii trebuie să știi că sunt absolut normale. Pe măsură ce sarcina avansează, secreția este tot mai abundentă. Scopul ei este să protejeze canalul nașterii de infecții. Deci dacă ai observat pe chilot lichidul acela albicios, apos, cu un miros insesizabil, nu ai de ce să îți faci griji.

4. Oboseală multă. Senzația de oboseală te poate însoți pe toată durata sarcinii, pentru că în tine se dezvoltă o ființă nouă. De regulă, această stare este mai accentuată în primul trimestru de sarcină. Dimineața pare că abia îți ridici capul de pe pernă, iar seara nu apuci să vezi finalul filmului, fiindcă deja ai adormit, deși ceasul nu arată o oră târzie. Organismul are nevoie de repaus. Odihnește-te suficient, fără mustrări de conștiință!

5. Mersul frecvent la toaletă. Vei urina mult mai des și este absolut normal. De ce se întâmplă asta? Hormonii de sarcină sunt răspunzători. Ei determină un volum crescut de sânge care înseamnă mai mult lichid care curge în rinichi. Totodată, uterul crește și pune presiune pe vezica urinară.

6. Gingii care sângerează. Dacă atunci când te speli pe dinți gingiile îți provoacă neplăcere pentru că sângerează, să știi că nu ești singura. Este o schimbare frecvent întâlnită în rândul femeilor gravide și se numește gingivită de sarcină. Folosește o periuță moale, ața dentară și apa de gură pentru a ține bacteriile la distanță.

7. Apariția vergeturilor. Pentru că pielea ta începe să se întindă într-un ritm rapid în timpul sarcinii, apar vergeturile. Zonele afectate sunt abdomenul, sânii, șoldurile, dar nu numai. Sunt și mămici norocoase care nu se confruntă cu această neplăcere estetică. Factorul genetic contează, deci dacă mama ta nu a avut vergeturi în urma sarcinii, atunci ai șanse mari să nu îți apară nici ție.

8. Ups! Flatulență. Nu ai de ce să te jenezi. Gazele în timpul sarcinii sunt normale, iar cauza o reprezintă schimbările hormonale. Balonarea și gazele intestinale sunt prezente pe tot parcursul sarcinii. Bea multe lichide și introdu mișcarea în programul tău zilnic.

9. Transpirație prea multă. Dacă simți că transpiri tot timpul în ultima perioadă, află că și acesta este un simptom specific al gravidelor. Se manifestă în special în primul și ultimul trimestru de sarcină. Transpirația apare cu precădere noaptea. Poartă haine subțiri, din bumbac care lasă pielea să respire și hidratează-te bine.

Este vreo schimbare a corpului tău care îți provoacă îngrijorare? Nu știi dacă este sau nu firească? Discută cu medicul tău. Asigură-te că sarcina decurge bine și bucură-te din plin de această perioadă specială a vieții tale.

