6 produse care n-ar trebui să-ți lipsească în această vară

Odată cu apariția temperaturilor ridicate, apare și planificarea mult așteptatelor vacanțe de vară. Oportunități de relaxare și aventuri, în care momentele memorabile alături de cei dragi sunt create la orice pas. Tocmai de aceea, e important ca atunci când îți pregătești bagajul, să nu uiți nici unul dintre următoarele produse.

Ocean Spray by Maria Nila

Fiecare ținută impecabilă e asortată cu o coafură perfectă. Scapă de orice griji când vine vorba de aspectul părului tău, cu Ocean Spray-ul de la Maria Nila. Creat special pentru momentele când îți dorești să ai o textură și volum aparte fără să irosești prea mult timp, dar și pentru protecția firelor de razele UV sau radicali liberi. Acest produs va deveni clar cel mai bun prieten al tău în materie de styling.

Styling Cream by Maria Nila

Și cum lucrurile bune vin în număr de două, Styling Cream-ul de la Maria Nila reprezintă produsul complementar esențial când vine vorba de această vară. Cu o compoziție light, un miros fructat și un efect de invidiat, această cremă te va ajuta să obții strălucire și control asupra firelor tale de păr.

Produsele Maria Nila sunt disponibile exclusiv pe www.xpertbeauty.ro.

FOREO LUNA 3 plus

Chiar dacă în timpul verii îți dorești să faci cât mai multe lucruri cu putință, nu ar trebui să treci niciodată peste rutina de îngrijire a pielii. LUNA 3 plus este dispozitivul care include o serie de tratamente de înfrumusețare, precum: curățarea feței, masaj de fermitate, terapie facială cu microcurent și termoterapie – fiind exact ca un spa în interiorul valizei tale. Pe lângă eficiența garantată, forma compactă îl face să fie foarte ușor de luat peste tot.

FOREO Serum Serum Serum

De multe ori, stresul planificării vacanțelor și ritmul alert al acestora, are un efect negativ asupra tenului. Pierderea fermității și a aspectului sănătos fiind cele mai întâlnite. Dar orice problemă legată de îngrijirea pielii, are o soluție marca FOREO. Serum Serum Serum este special conceput pentru a asigura o hidratare intensă (inclusiv în straturile profunde ale pielii), a estompa producția excesivă de sebum și nu ultimul rând, a mări nivelul de fermitatea al pielii. Acesta are o textură lejeră, ideală pentru sezonul cald.

Descoperă gama completă FOREO pe notino.ro.

Parfumul Bombshell Sundrenched by Victoria’s Secret

O vacanță de vis într-o sticlă de 100 ml. Strălucitor și auriu, parfumul Bombshell Sundrenched e gata să te facă să te simți splendid, oferindu-ți o floralitate delicată completată cu sentimentul unic pe care îl trăiești la apusul soarelui. Notele de bujor de coral, flori de guava și cele de nisip cald, vor fi cu siguranță greu de uitat de către cei care au ocazia să le simtă.

Loțiunea Sundrenched by Victoria’s Secret

Dacă te gândești să-ți petreci vacanțele pe malul mării, trebuie să iei în considerare faptul că apa sărată a oceanului este unul din principalii factori când vine vorba de piele uscată sau descuamată. Astfel, loțiunea de corp Bombshell Sundrenched este un must-have al verii. Lasă-te învăluită într-o loțiune care se absoarbe cu ușurință și hrănește pielea într-un mod superb. Iar pentru o notă de stil, aceasta conține notele tropicale și fructate ale parfumului din aceeași gamă.

Disponibile în magazinul Victoria’s Secret din Băneasa Shopping City sau online pe www.victoriassecret.ro.

Aceste 6 produse îți vor face vara de o mie de ori mai plăcută, deci nu uita să le pui în valiză înainte de plecarea în aventurile tale viitoare.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro