10 piese esențiale pentru un look urban chic de toamnă

Cum arată garderoba de toamnă care te reprezintă? Dacă preferi ținute cu layering, texturi cozy și combinații îndrăznețe între casual și elegant, acest articol este pentru tine.

10 piese esențiale pentru un look urban chic de toamnă

Cum arată garderoba de toamnă care te reprezintă? Dacă preferi ținute cu layering, texturi cozy și combinații îndrăznețe între casual și elegant, acest articol este pentru tine. Acum este momentul în care poți experimenta cu suprapuneri stilistice, fără să faci compromisuri în privința confortului sau a funcționalității. Un look urban chic de toamnă nu este doar practic, ci și expresiv, reflectând personalitatea ta prin detalii subtile.

Citește și descoperă zece piese esențiale care te vor ajuta să creezi ținute versatile, moderne și în ton cu sezonul. Află care sunt piesele esențiale pentru garderoba ta din acest sezon!

Piese esențiale pentru ținute de toamnă în tendințe

Ai un stil vestimentar care te reprezintă? Sau poate îți place să te joci și să explorezi diverse stiluri? Fie că ești adepta ghetelor clasice de toamnă sau preferi o pereche de cizme de cauciuc de damă colorate și îndrăznețe, îți recomandăm câteva articole de bază pentru o garderobă ușor de adaptat și confortabilă. 

Pardesiu sau palton în nuanțe neutre

Primul pas pentru un look urban chic este alegerea unui palton sau pardesiu într-o nuanță neutră de bej, camel, gri, bleumarin sau negru. Aceste piese sunt atemporale și pot fi purtate cu ușurință peste orice, de la jeanși la rochii. Un croi minimalist, eventual cu detalii precum cordon în talie sau umerii accentuați adaugă eleganță fără efort. Poartă-l în ținute office sau casual și accesorizează-l în funcție de stilul tău. 

Pulovere supradimensionate și hanorace statement

Stratificarea ținutelor de toamnă începe cu pulovere pufoase, tricotaje groase și hanorace cu imprimeuri sau mesaje care ies în evidență. Un pulover supradimensionat poate fi purtat peste o cămașă albă sau un tricou pentru un aspect cool, stratificat. Hanoracele se potrivesc perfect cu jachete de piele sau cu paltoane clasice pentru un contrast interesant. 

Blugi și pantaloni slim fit

Blugii sunt un clasic al stilului urban, iar modelele mom-fit, straight sau slim-fit în nuanțe închise se potrivesc perfect sezonului rece. Alternativ, poți opta pentru pantaloni conici din stofă moale, care adaugă o notă elegantă ținutei tale. Amestecă materiale pentru un plus de textură. De exemplu, te poți juca cu articole vestimentare din denim, piele și lână pentru o ținută pe cât de confortabilă, pe atât de îndrăzneață.

Cămașa albă sau tricoul statement

Un look bine construit începe cu o bază bună. O cămașă clasică albă sau un tricou statement pot fi piesele de bază în layering. Le poți purta pe sub un pulover, sub un sacou supradimensionat sau sub o jachetă scurtă de piele. Pentru un contrast echilibrat în ținuta ta, îți recomandăm să alegi jachete sau pulovere în culori închise, care se integrează perfect în peisajul de toamnă. 

Jacheta de tranziție 

O jachetă de tranziție este obligatorie în zilele răcoroase de toamnă. Alege un model din piele ecologică, denim gros sau tip bomber, pentru un aer modern. Acestea se potrivesc perfect cu hanorace, pulovere sau chiar cu rochii tricotate.

Încălțăminte esențială pentru vreme ploioasă: cizme de cauciuc

Când vine vorba despre sezonul ploios, stilul urban trebuie să se întâlnească cu funcționalitatea. Cel mai bun exemplu? Cizmele de cauciuc pentru bărbați și femei. Investește într-o pereche de cizme de cauciuc de damă sau cizme de cauciuc pentru bărbați care să îți protejeze picioarele fără să îți compromită stilul. Modelele actuale vin în culori neutre sau cu accente metalice și pot fi ușor integrate într-o ținută casual. Cele mai populare opțiuni sunt: 

  • Cizme de damă de cauciuc scurte – ideale pentru oraș, ușor de purtat cu blugi sau fuste midi
  • Cizme de cauciuc înalte pentru femei – perfecte pentru ținute cu fuste scurte sau activități în aer liber
  • Cizme de cauciuc scurte de bărbați – versatile, ideale pentru activitățile zilnice prin oraș
  • Cizme de cauciuc lungi pentru bărbați – funcționale și versatile 

Accesorii funcționale 

Toamna este anotimpul ideal pentru pălării, șepci, eșarfe groase, rucsacuri din piele și genți. Nu doar că îți completează ținuta, ci adaugă și un plus de personalitate. Alege accesorii care au și rol practic, de exemplu, cu buzunare ascunse, din materiale impermeabile sau cu detalii metalice. Poți face o alegere îndrăzneață și să optezi pentru accesorii colorate ca o notă de contrast într-o ținută neutră. 

Layering inteligent

Cheia unui look urban constă în stratificarea inteligentă. Suprapune o cămașă peste un tricou, apoi adaugă un pulover și o jachetă scurtă. Sau încearcă un crop top peste o helancă și un trenci pe deasupra. Joacă-te cu proporțiile și nuanțele. Stratificarea îți permite să te joci cu ținutele tale și să obții exact stilul care te reprezintă cel mai mult. 

Accente de stil personale

Adaugă o notă personală ținutelor tale prin bijuterii minimaliste, o curea cu cataramă mare, un ceas sau ochelari cu rame groase. Aceste accente mici creează un look autentic, care îți pun în valoare stilul și te ajută să atragi toate privirile. 

Un element surpriză: culoare sau textură neașteptată

Chiar dacă toamna se asociază cu tonuri pământii și nuanțe neutre, uneori tot ce ai nevoie este un accent de roz pudrat, verde mentă sau o piesă din catifea sau material lucios care poate schimba radical percepția ținutei. Experimentează, dar păstrează echilibrul ținutei tale. 

Testează-ți creativitatea cu ținutele de toamnă și alege piesele potrivite pentru ținute pe placul tău. Joacă-te cu culori și texturi, dar ține cont și de confort și funcționalitate! 

Foto: Freepik.com

