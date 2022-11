10 idei pentru a cere feedback constructiv pentru cariera ta

Feedback-ul este numit și micul dejun al campionilor de către Ken Blanchard, autorul cărții „The One Minute Manager'. Și pe bună dreptate. Fără un mic dejun bun, nu vei avea energia necesară pentru a face față provocărilor zilei. În mod similar fără feedback, nu poți avea un start bun în carieră, vei acționa fără a conștientiza nivelul la care te afli și nu vei ști ce schimbări să faci pentru a evolua.

Feedback-ul îți poate oferi informații noi și oportunități de îmbunătățire a performanței la care poate nu te-ai gândit. Simplul act de a cere feedback de la colegi ajută atât la construirea unor relații de lucru mai strânse, cât și la starea ta de bine. Și e cu atât mai important să-l ceri când îți dorești să faci o schimbare în carieră, într-un domeniu care poate îți este nou din punctul de vedere al cunoștințelor, precum IT-ul.

Emoțiile însă pot fi principalul motiv care te pot determina să amâni momentul în care ceri feedback. Și sunt normale. Însă cu o planificare atentă poți să obții insight-uri valoroase din partea celor mai experimentați colegi.

Iată 10 idei pentru a cere feedback constructiv:

1. Definește ce informații îți dorești să obții când ceri feedback



Când pregătești agenda, definește tipul de feedback pe care dorești să-l primești. Poate vrei să primești o evaluare cu privire la performanța ta în proiecte sau în sarcinile de lucru. De asemenea, poți cere feedback despre diferite abilități, cum ar fi comunicarea, relația cu diferiți clienți, planificarea timpului, rezolvarea problemelor. Dacă ai o imagine clară despre feedback-ul pe care îți dorești să-l obții și răspunsurile vor fi concrete și detaliate, iar tu vei avea o imagine clară despre îmbunătățirile pe care le poți face.

2. Cere feedback persoanelor potrivite



Atunci când decizi la cine să apelezi pentru sfat, este util să te îndrepți spre persoane în care poți avea încredere și au o perspectivă relevantă. Gândește-te la colegii, la liderii a căror muncă o respecți și care simți că sunt avizați să-ți ofere feedback pe subiectul tău de interes.

De exemplu, un manager de recrutare ar putea să-ți ofere feedback despre prestanța ta la interviu. Cu toate acestea, probabil că nu va putea să-ți ofere o evaluare relevantă a abilităților tale în IT. Dacă lucrezi în testare software, cel mai potrivit este să ceri feedback de la liderul echipei, de la developeri și de la clienți.

3. Alege momentul potrivit pentru a cere feedback



Îți dorești ca persoana care se întâlnește cu tine să-ți ofere feedback util și detaliat. Momentul potrivit, desigur, va varia în funcție de situațiile de la job sau de la cursuri. De exemplu, nu este potrivit să ceri feedback înainte de un deadline, de un eveniment sau de un examen.

Un moment bun pentru a cere feedback este după ce ai învățat o nouă abilitate sau ai preluat un nou rol. În acest fel, colegul tău îți poate oferi o perspectivă asupra dezvoltării tale. De asemenea, cel mai bine este să ceri feedback atunci când persoana nu este ocupată sau preocupată.

4. Deprinde abilitatea de a cere o evaluare la cursuri

5. Stabilește și adaptează întrebările

Pentru a obține feedback-ul potrivit, ai nevoie de întrebările potrivite. Gândește-te dacă există zone în care simți că nu te descurci prea bine sau în care ai tendința de a te supraevalua, deși primești semnale din partea echipei, că ar trebui să faci îmbunătățiri.

Folosește întrebările deschise pentru a afla exact unde să plusezi, cum să-ți gestionezi timpul, ce să înveți nou pentru a te califica pentru următorul proiect.

Întrebări pentru team leader:

Care sunt modalitățile specifice prin care pot sprijini mai bine echipa?

Care este părerea ta despre felul în care gestionez timpul?

Ce părți ale stilului meu de lucru și comunicare te preocupă cel mai mult?

Ce pași pot face pentru a mă pregăti pentru următorul proiect sau pentru următorul rol în companie?

Întrebări când ceri feedback de la colegi

Ei îți pot oferi sfaturi directe și poate ușor de tolerat. Te pot mobiliza să faci schimbări în plan profesional care se vor reflecta și în plan social.

Care sunt punctele mele forte? Dar punctele în care aș putea face îmbunătățiri?

Pe o scară de la 1 la 10, cât de eficient mă găsești? De ce?

În ce moduri îmi pot schimba sau îmbunătăți abilitățile de lucru cu tine și echipa?

Ce sugestii ai pentru a mă ajuta să fiu mai bun în rolul meu?

6. Fii deschisă și unui feedback negativ



S-ar putea să nu fii de acord cu tot ceea ce îți spune persoana căreia îi ceri feedback și s-ar putea să ai chiar păreri care se confruntă. Totuși, trebuie să abordezi feedback-ul lor cu o minte deschisă și imparțială. Dacă există ceva care nu este complet clar, solicită detalii. Este normal să ai păreri diferite, dar este important este să arăți respect și să te angajezi într-un dialog constructiv.





7. Notează



Notează-ți ideile care apar în timpul conversației. Prin această abordare, arăți că prețuiești informațiile pe care le primești și vrei să-ți amintești feedback-ul, pentru a putea face schimbări.

8. Ia decizii pe baza feedback-ului



Gândește-te ce vei face cu feedback-ul după ce îl primești. Creează un plan pas cu pas care descrie modul în care îl vei implementa. Iată cum poți face acest lucru:

Analizează feedback-ul pe care ți l-ai notat și schimbările pe care le-ai putea face imediat.

Gândește-te la schimbările care ar putea necesita mai mult timp și creează o strategie pas cu pas pentru a le pune în acțiune.

Solicită o întâlnire cu persoana care ți-a oferit feedback-ul pentru a-ți evalua progresul. Astfel vei fi mai motivat să faci schimbări.





9. Apreciază efortul colegilor



Este o idee bună să-ți arăți oficial recunoștința după ce un coleg a dedicat timp pentru a-ți oferi o evaluare. Îți poți arăta aprecierea față în față sau printr-un e-mail. Follow-up-ul este util pentru că te ajută să dezvolți relații profesionale din care ai de învățat. Și să-ți motivezi colegii să fie mai deschiși în a-ți oferi feedback pe viitor.

10. Creează un ritual din a cere feedback



Fiecare lider de echipă sau coleg va avea un ritm diferit de a oferi feedback, dar este o idee bună să ceri feedback înainte să fii evaluat oficial. Astfel vei dezvolta o relație cu liderul echipei sau cu ai tăi colegi, care nu poate fi decât o sursă de inspirație pentru a te dezvolta profesional.

