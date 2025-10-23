10 ani de 5 to go cu povești ilustrate

10 ani de 5 to go cu povești ilustrate

Examene luate cu două cafele la bord sau terminate cu lacrimi în restanță. First dates reușite la un matcha sau doar oameni pe care n-o să-i mai vezi niciodată. Certuri între prietene despre cine plătește azi latte-ul. Glume proaste spuse dimineața la 8. Și încă un espresso mic și jur că mă apuc de proiect azi'. 

La câte povești d-astea a auzit cafeaua de la 5 to go în 10 ani, ar fi trebuit s-o punem să semneze NDA-uri. Pentru că, după 10 ani de dimineți, întâlniri și confesiuni, cafeaua asta știe mai multe decât serviciile secrete, ai zice.

Dacă ar avea cafeaua asta mâini să scrie câte a văzut și auzit, probabil ar fi publicat deja un roman. Dar cum încă n-are, 5 to go împreună cu WOPA și ilustratoarea Wanda Hutira au dat formă, voce și culoare situațiilor în care cu toții am fost la un moment dat.

Așa s-a născut „Povestea cafelei care a văzut tot'. O serie aniversară de 10 povești ilustrate pentru 10 ani de 5 to go.

Proiectul prinde viață într-un format special de comic book în care o eroină fictivă trăiește toate micile peripeții de zi cu zi, mereu cu o cafea 5 to go alături.

Amintirile cafelei au fost transformate în ilustrații cu umor, culoare și expresivitate, iar pentru că povestea nu se oprește la hârtie, benzile desenate devin și video reels animate, cu vibe-ul recognoscibil 5 to go: fresh, funny și autoironic.

Cafeaua de la 5 to go a fost martoră la atâtea povești încât era păcat să nu-i dăm și voce.

„5 to go e despre poveștile care se nasc între oameni, despre momentele mici care contează și despre emoția autentică din fiecare zi. ‘Povestea cafelei care a văzut tot e un mod creativ de a celebra tot ce am trăit împreună în acești 10 ani, cu zâmbetul pe buze și cafeaua în mână.', declară Alexandra Moisescu, Marketing Manager 5 to go.

A fost genul de proiect care s-a scris singur. Pentru că e despre oameni și cafele care au auzit mai multe decât terapeuții. Atunci când vorbești despre 10 ani de povești adevărate, nu inventezi nimic. Doar observi, înțelegi și spui mai departe', spune Irina Șerbulea, Copywriter WOPA.

Echipa 5 to go:
Alexandra Moisescu – Marketing Manager
Alexandra Tudor – Marketing & Trade Marketing Manager
Catalina Manea – Brand Manager
Elizabeth Brolla – Senior Graphic Designer
Irina Stanciu – Marketing Specialist
Iulia Lupu – Marketing Specialist
Teodora Vlad – Social Media Manager

Ilustrator: Wanda Hutira

Echipa WOPA:
Claudiu Dobriță – Executive Creative Director
Daniel Hărmănescu – Creative Director
Irina Șerbulea – Copywriter
Rareș Orzac – Art Director
Vlad Lipovanu – Head of Digital
Andra Țivichi – Client Service Director
Oana Dănilă – Group Account Director
Ana Stan – Senior Account Manager

Foto: WOPA

Sursă: IQads

