Madonna a lansat un film scurt despre lupta pentru drepturi egale, chiar de Ziua Internationala a Femeii.

Filmul intitulat „Her-Story” are 12 minute si incepe cu discursul Madonnei la Marsul Femeilor in Washington, amintind ca este momentul ca lucrurile sa se schimbe si sa existe drepturi egale. „Revolutia incepe aici.”, a spus aceasta in discursul sau, condamand nedreptatile si politica dusa de Administratia Trump. Clipul a fost realizat de Luigi&Iango.

