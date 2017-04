Kendall Jenner, aparitie intr-o reclama controversata

Kendall Jenner apare intr-o reclama controversata, intregul concept al spotului publicitar fiind criticat de mai multe publicatii.

Problema acestui clip nu este nici melodia lui Skip Marley, „Lions”, nici aparitia propriu-zisa a cunoscutului model, ci pur si simplu ideea pe care se bazeaza aceasta reclama. Anul 2017 a inceput cu o serie de proteste de mare amploare in Statele Unite (Marsul Femeilor si alte proteste impotriva deciziilor luate de Donald Trump), insa acestea nu au lipsit nici din Romania (sau alte tari, de exemplu Rusia) tot din cauza unor masuri legale.

Ceea ce nu au inteles insa cei care s-au ocupat de noul spot publicitar pentru Pepsi pare sa fie tocmai ideea unui protest. Desi este o miscare pasnica, protestul nu este un lucru pe care ni-l dorim, ci apare tocmai, ca raspuns in cazul unor momente periculoase (de cele mai multe ori cand sunt amenintate drepturile omului).

In reclama de la Pepsi are loc un mars, oamenii tin in maini pancarte albastre (culoarea brandului) cu semnul pacii. Acestora li se alatura pe rand un muzician si o femeie fotograf, care imortalizeaza si momentul in care Kendall, care joaca aici rolul unui model (surprinzator?), ii ofera unui politist o cutie de suc.

Kendall pleaca de la shooting pentru a se alatura multimii, ea isi arunca perunca si isi sterge rujul, ca si cum nu ai putea fi machiata daca vrei sa participi la o astfel de manifestatie. Desi acest moment a fost foarte comentat, se pare ca finalul a fost cel care a atras cel mai mult atentia si asta pentru ca este similar cu cel de la protestul „Black Lives Matter”, unde Ieshia Evans, participanta la manifestatie, a fost arestata.

Desi probabil cei de la Pepsi nu si-au dorit o astfel de reactie, ci din contra, ideea de protest a fost transformata in aceasta reclama intr-un fel de festival, un eveniment „cool”, la care participi pentru atmosfera si nu pentru scop in sine.

Foto: PR