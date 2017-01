Semne brutal de sincere ca esti indragostita de un narcisist

Exista persoane care vad dincolo de masca perfecta a unui narcisist, si unii care nu reusesc si afla ulterior ce mari greseli au facut.

Narcisistii sunt mai mult decat persoane care se admira in oglinda si nu au decat cuvinte de lauda despre propria persoana. Sunt maestri in arta manipularii si sunt incapabili sa empatizeze cu cei din jur. O relatie cu o astfel de persoana poate fi mai mult decat dureroasa – poate fi chiar periculoasa.

Iata cateva semne ca barbatul de care esti indragostita este un narcisist.

Sunt persoane extrem de atractive

Chiar daca nu vorbim mereu de un barbat care arata ca Mr.Univers, increderea in ei, farmecul si abilitatea de a cuceri orice persoana ii ajuta sa faca o prima impresie excelenta. Lucrurile se vor schimba insa daca vei sta mai mult de vorba si vei ajunge a fi dominata, in special de aroganta lor.

Un narcisist confunda amabilitatea cu slabiciunea

Oricine a avut ocazia de a interactiona cu un narcisist stie ca, daca ii vei arata ca esti o persoana amabila, el va deveni din ce in ce mai agresiv si mai rautacios. Ei au impresia ca este normal sa fie duri si rai, si chiar se vor lauda cu aceasta abilitate a lor.

Te vor considera perfecta …. Pana cand se razgandesc

Narcisistii te vor bombarda cu dovezi de iubire, iti vor da zeci de mesaje si telefoane si vor dori sa te vada oricat de des este posibil, iti vor spune ca esti perfecta, etc. Nu te lasa amagita, fac aceste lucruri pentru a se asigura ca esti dependenta de el, dar si pentru a-ti testa limitele. Acesta este momentul in care trebuie sa arati ca esti puternica si ai incredere in tine. Nu-l lasa sa te influenteze deoarece asta il va face sa se comporte cu tine ca un tiran.

Sunt incredibil de gelosi

Esti fericita si ai o cariera de succes? Ai numerosi prieteni si ai incredere in tine? Pregateste-te! Narcisistii au tendinta de a fi parteneri foarte gelosi din cauza faptului ca vor sa fie mereu in control si se simt amenintati de succesul celor din jur.

Sunt predispusi la a insela

Vor face orice pentru a-si proteja sentimentele si pentru a-si alimenta ego-ul. Si asta inseamna ca sunt dispusi sa te raneasca. Si care este cea mai simpla modalitate de a face asta? Ai ghicit!

Se folosesc de sex pe post de arma

Un narcisist se considera barbatul perfect, inclusiv in dormitor, si din acest motiv vor vedea fiecare partida de sex ca pe un cadou pe care ti-l face si pentru care ar trebui sa fii recunoscatoare.

Ei sunt cei mai inteligenti oameni de pe pamant

Se considera singurii de pe lume care stiu totul, despre orice si singurii capabili sa poarte o discutie inteligenta si despre subiecte complicate. Vor face orice pentru a te determina sa schimbi lucrurile in care crezi sau pe care consideri ca le cunosti si te vor epuiza emotional.

Vor sa fie mereu in control

Din cauza nevoii lor de a se simti puternici si speciali, narcisitii vor evita situatille pe care nu le pot controla. Fiecare persoana cu care intra in contact este considerata automat ca o extensie a propriei persoane si nu ca un individ cu convingeri si sentimente. Narcisiistii sunt atrasi mereu de persoane care au un simt scazut al respectului de sine deoarece le va fi mai usor sa ii controleze.

Mint des. Despre orice!

Fie ca este vorba de ceva minor precum serialul lor preferat sau miciuni importante precum faptul ca iti va fi fidel, narcisistii nu simt nevoia sa spuna adevarul deoarece considera ca adevarul este plictisitor.

Sunt obsedati de reputatia lor

Un narcisist are multe fantezii.. despre dragoste, putere, dar si sufera de paranoia ca cine va afla la un moment dat adevarul despre ei. Asta poate conduce destul de des la amenintari formulate catre partenerii despre care cred ca i-ar putea trada.

Foto: Instagram