Modelul australian in varsta de 33 de ani a fost surprins de-a lungul timpului in pozele de street style purtand jeans, iar acum, aceasta s-a gandit ca este momentul sa lanseze propriile modele. Miranda Kerr a lansat o colectie de haine din denim in colaborare cu brand-ul Mother, ea realizand 12 piese vestimentare din denim.

More of my designs with @motherdenim #MirandaXMother | Proceeds benefiting @royalforwomen A photo posted by Miranda (@mirandakerr) on Jan 16, 2017 at 1:59pm PST



Colectia acesteia are si un scop umanitar, deoarece o parte din sumele incasate din vanzarea produselor va fi donata The Royal Hospital for Women Foundation din Sydney.

Colectia capsula contine atat tricouri, cat si fuste, iar perechile de jeans sunt modele cu talie inalta, talia joasa, purtata in anii ’90, nefiind pe placul modelului.

Miranda Kerr nu s-a ocupat de-a lungul timpului doar de modelling. Ea are si un brand de produse de ingrijire, Kora Organics.

