Cuplurile zodiacale care au parte de cele mai urate despartiri

Restul oamenilor, majoritatea lor, incheie o relatie in moduri desturi de violente si neplacute, mai ales cand sunt doua firi total opuse, la comportament.

Dupa cum semnul astrologic ne influenteaza aproape fiecare aspect din viata, asa se intampla si in cazul in care evaluam cum trecem printr-o despartire. Daca te afli printre variantele de cuplu zodiacal de mai jos, ar trebui sa stii cum arata, dintr-un punct obiectiv, o despartire intre doua anumite zodii.

Berbec si Taur

Ei formeaza deja o pereche nepotrivita si sunt aproape sortiti despartirii. Berbecul este putin probabil sa joace rolul instigatorului in aceasta despartire, pentru ca el este cel care daca o sa creada ca este momentul sa puna capat unei relatii, o sa fie pregatit sa mearga mai departe.

Taurul se afla la cealalata extrema. El este cel care se implica foarte mult, si ii este foarte greu sa lase totul sa dispara, fara macar sa lupte puternic. La ce temperament au Berbecii, se vor asigura ca taurul primeste cea mai apriga lupta de care ar putea avea parte. Taurul este foarte incapatanat, iar Berbecul are o vointa de fier, incat atunci cand vor intra in conflict, va fi practic imposibil sa ajunga la un numitor comun.

Berbecul nu va da inapoi, ii va placea drama si energia acestei certe, iar Taurul nu va putea trece peste lucrurile de care este capabil Berbecul pentru a incheia sau incerca sa repuna pe picioare o relatie.

Leu si Scorpion

Despartirea dintre un Leu si un Scorpion se poate transforma foarte usor intr-o batalie uriasa de orgolii. Ambii sunt firi foarte pasionale si nu vor renunta la o relatie, fara un stagiu intensiv de durere. Ambilor le place sa fie stapani pe situatie si tind sa se gandeasca mai mult la ei decat la persoanele din jurul lor.

Scorpionul ar putea sa-si tina sentimentele doar pentru el, dar intr-un final o sa explodeze, si asta o sa-l devasteze pe Leu. Daca Scorpionul este ranit, o sa atace inapoi, si o sa atace cu toate armele pe care le are. Leul ar trebui sa se fereasca din calea unui Scorpion care sufera.

Gemeni si Sagetator

Pentru ei, a fost si destul de greu sa fie impreuna, pentru ca au probleme cu angajamentul. Acum, cand trebuie sa renunte la tot, o sa aiba inevitabil loc si o batalie de cuvinte. Au foarte multe lucruri in comun, dar atunci cand lucrurile se schimba, au in tendinta sa dispara, sa se sustraga incet, unul din viata celuilalt. Ar putea chiar recurge la un simplu mesaj sau e-mail pentru a se desparti de partener.

Pentru ca recurg la un dispozitiv digital, o sa se simta mai liberi sa se exprime si astfel vor fi foarte duri in limbaj. O sa fie dureros, si cu siguranta nu o sa fie frumos pentru nici unul dintre ei.

Rac si aproape oricine altcineva

Racii sunt extrem de sensibili si cand iubesc, o fac cu toata fiinta lor, deci le va fi foarte greu sa suporte o despartire. Se vor simti deasemena foarte tradati daca vor fi parasiti, si se vor simti vinovati, daca vor fi ei cei care initiaza despartirea.

Sunt sanse mari ca un Rac sa astepte mult timp, sperand la o impacare, pentru ca le este foarte greu sa renunte la lucruri. O sa petreaca mult timp analizand toata relatia, si gandindu-se la ce a gresit si ce ar fi putut sa faca, ca sa evite acest final.

Balanta si Capricorn

O despartire intre ei poate fi foarte ciudata pentru ca au moduri total diferite de abordare. In timp ce Capricornul este cel care daca isi ia un angajament, o sa renunte foarte greu la el, Balanta este capabila sa treaca foarte usor peste.

Capricornul nu va intelege modul de abordare al Balantei, si va incerca sa inteleaga ce nu a mers bine si ce poate fi reparat. Indata ce isi pune ceva in minte, Capricornul nu va renunta pana nu reuseste acel lucru, iar Balanta nu este adepta acestui stil de abordare. In timp ce Capricornul incearca din ce in ce mai mult sa aprinda din nou flacara, Balanta va incerca din ce in ce mai tare sa se extraga din aceasta relatie.

Fecioara si Pesti

Pestii sunt foarte sensibili si au o imaginatie bogata, in timp ce Fecioarele sunt mult mai cu picioarele pe pamant. Fecioarele nu vor vrea ca despartirea sa afecteze pe nimeni, in mod negativ, si asta ii include nu doar pe Pesti, ci si pe familiile si prietenii lor.

Fecioara vrea ca totul sa se intample in mod linistit, calm, dar Pestii nu vor putea sa se controleze. Ei tind sa-si piarda controlul atunci cand cineva se desparte de ei, vor ajunge chiar sa sufere de depresii puternice sau se vor gandi sa se raneasca in mod intentionat. Despartirea dintre ei doi va fi foarte dificila, pentru ca este tratata din puncte de vedere total opuse.

Foto: PR