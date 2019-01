Interviu cu Sunnery James și Ryan Marciano, DJ-ii care au cucerit România

După ce au cucerit scena de la Untold, Afterhills și Neversea, DJ olandezi Sunnery James și Ryan Marciano s-au întors în România pentru festivalul Don’t Let Daddy Know.

Ca de fiecare dată, cei doi au ridicat publicul în picioare și au făcut un show pe care iubitorii de muzică electronică nu îl vor uita prea curând.

Am stat de vorba cu ei și am aflat ce îi inspiră în crearea muzicii, ce așteptări au de la noul an, dar și cum reușesc să formeze o echipa atât de unită.

Descoperă mai mult detalii despre viața DJ-lor în interviul de mai jos.

Foto: Instagram

