De la piele obosită de soare la piele radiantă: boost-ul de regenerare de care ai nevoie după vară

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  de  ELLE
De la piele obosită de soare la piele radiantă: boost-ul de regenerare de care ai nevoie după vară

Vara lasă în urmă amintiri bune, vacanțe, plajă, seri lungi în oraș, dar și o factură pe care pielea o plătește discret, în săptămânile de după. Soarele, aerul condiționat, clorul din piscine, sarea din apa mării și temperaturile ridicate nu afectează doar starea de spirit sau energia generală, ci lasă o amprentă vizibilă pe ten: piele deshidratată, tonus scăzut, textură neuniformă și, la unele persoane, riduri fine mai vizibile decât înainte de vară.

Reflexul cel mai frecvent este să compensăm cu o cremă hidratantă mai densă. Are sens, dar rezolvă doar o parte din problemă. Cremele acționează la suprafața pielii, hidratând stratul superficial, în timp ce daunele reale ale expunerii solare intense se produc mult mai profund, la nivelul structurilor care țin pielea fermă și elastică.

Semnele acestea nu sunt neapărat dramatice și nici imediate. De multe ori, ele apar treptat, în primele săptămâni după finalul vacanțelor: machiajul nu mai „stă' la fel de bine ca înainte, pielea are un aspect mai obosit dimineața, iar textura pare mai puțin uniformă la lumina naturală. Sunt semnale discrete, dar reale, ale unui ten care are nevoie de mai mult decât cosmetice aplicate zilnic.

De ce hidratarea de suprafață nu este suficientă

Colagenul și elastina sunt proteinele care dau pielii fermitate și capacitatea de a-și reveni la forma inițială după ce se întinde, atunci când zâmbești, vorbești sau te încrunți. Expunerea prelungită la soare accelerează degradarea acestor structuri, prin stresul oxidativ produs de radiațiile ultraviolete. Rezultatul, vizibil de multe ori abia în septembrie, este o piele care pare „obosită': mai puțin fermă, cu textură neuniformă și cu o luminozitate diminuată.

O cremă hidratantă, indiferent cât de bună, nu poate ajunge la acest nivel de profunzime. Ea menține pielea confortabilă la suprafață, dar nu stimulează producția de colagen nou și nu repară structura dermică afectată de expunerea solară repetată din lunile de vară.

Ce înseamnă, de fapt, o regenerare reală a pielii

Aici intervine o categorie de tratamente injectabile relativ recentă în clinicile de estetică medicală din România: polinucleotidele. Este vorba despre fracțiuni purificate de ADN, folosite ca biostimulatori, care nu adaugă volum artificial – așa cum fac fillerele clasice – ci „comunică' direct cu fibroblastele, celulele responsabile de producția de colagen și elastină din derm.

Practic, în loc să acopere problema cu un strat suplimentar de hidratare, tratamentul stimulează pielea să își repare singură structura afectată. Este un proces care are nevoie de timp, rezultatele se construiesc în săptămânile următoare tratamentului, nu instant – dar care acționează la nivelul cauzei, nu doar al simptomului vizibil.

Cum se combină cu restul rutinei de îngrijire

Un aspect care merită clarificat este că acest tip de tratament nu înlocuiește rutina zilnică de îngrijire a pielii, ci o completează. Cremele hidratante, protecția solară zilnică și un stil de viață echilibrat rămân la fel de importante și după o ședință de biostimulare, de fapt, pielea răspunde mai bine la produsele cosmetice aplicate acasă atunci când structura ei internă este deja susținută printr-un tratament regenerativ.

De asemenea, polinucleotidele se pot asocia cu alte proceduri de estetică medicală, precum acidul hialuronic, tratamentele cu laser sau radiofrecvența, exact pentru că pregătesc pielea și îi cresc receptivitatea la proceduri ulterioare. Ordinea și intervalul dintre tratamente se stabilesc, de regulă, împreună cu medicul specialist, în funcție de obiectivul final urmărit.

Toamna, momentul potrivit pentru acest tip de intervenție

Perioada de după vară este considerată, în clinicile de estetică medicală, un moment potrivit pentru acest tip de tratament, exact pentru că pielea a trecut deja prin stresul oxidativ al expunerii solare și are nevoie de resurse suplimentare pentru a-și reface structura înainte de sezonul rece, care vine cu propriile provocări, aer uscat, temperaturi scăzute, vânt.

Specialiștii de la Skin Medica, clinică de estetică medicală din București, explică punctual cum polinucleotidele hidrateaza tenul dupa sezonul de vara și de ce protocolul de tratament diferă în funcție de vârstă și de starea inițială a pielii, prevenție pentru persoanele mai tinere, recuperare mai susținută pentru pielea matură sau expusă intens la soare.

Cum se desfășoară, în practică, un astfel de tratament

Procedura este minim invazivă și durează, de regulă, sub o oră. Se face printr-o serie de micro-injectări intradermice, cu ace fine, în zonele care au nevoie de regenerare, față, gât, decolteu, uneori și zona din jurul ochilor, dacă acolo apar semne vizibile de oboseală.

Nu este vorba despre o singură ședință izolată, ci despre un protocol format din mai multe intervenții, la interval de câteva săptămâni, urmate de ședințe de mentenanță la câteva luni. Frecvența exactă depinde de starea pielii la momentul evaluării inițiale și de obiectivul urmărit, prevenție sau recuperare mai vizibilă.

Disconfortul post-tratament este, de regulă, minim: pot apărea mici umflături sau înroșiri la locul injectării, care dispar în câteva zile. Majoritatea persoanelor își pot relua activitățile obișnuite imediat după procedură, cu recomandarea de a evita, pentru scurt timp, expunerea solară directă, machiajul intens și activitatea fizică susținută.

Pentru cine este recomandat acest tip de tratament

Polinucleotidele sunt potrivite unei game largi de tipuri de piele, de la ten uscat la ten gras sau sensibil, și pot fi folosite atât preventiv, de la finalul anilor 20, cât și pentru recuperarea vizibilă a pielii mature sau expuse intens la factori externi, precum soarele de vară.

Tratamentul nu este recomandat, evident, femeilor însărcinate sau care alăptează, și necesită o evaluare medicală prealabilă pentru a exclude alergii sau alte contraindicații specifice. Ca în orice procedură de estetică medicală, o consultație inițială cu un medic specialist rămâne pasul obligatoriu înainte de a decide dacă acest tip de tratament este potrivit pentru pielea ta.

Un boost care se simte, nu doar se vede

Diferența pe care o simt majoritatea pacienților nu este doar vizuală. Pielea recâștigă o senzație de fermitate și de hidratare profundă, care nu se resimte la o simplă cremă aplicată zilnic. Este genul de rezultat care se construiește progresiv, dar care rămâne vizibil pentru mai multe luni, exact perioada în care pielea are cel mai mult nevoie de rezistență, între sezonul cald care a solicitat-o și sezonul rece care urmează.

Dacă vara aceasta a lăsat pielea ta mai obosită decât ai vrea, finalul sezonului estival este momentul potrivit pentru o evaluare la un medic specialist în estetică medicală, nu pentru a acoperi efectele verii cu încă un strat de cremă, ci pentru a le trata la sursă.

Rutina de toamnă a pielii nu trebuie să fie complicată, dar merită să fie una informată. O evaluare inițială cu un specialist arată exact ce anume are nevoie pielea ta în acest moment, hidratare suplimentară, susținere pentru producția de colagen sau, pur și simplu, timp și protecție solară constantă. Diferența dintre a ghici și a ști exact ce se întâmplă sub suprafață este, de multe ori, diferența dintre o piele care recuperează frumos și una care duce mai departe, fără să știe, urmele unei veri intense.

Foto: freepik.com

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