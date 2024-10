Vlad Gherman, noi mărturisiri după implantul de păr. Cum se simte actorul: „Zona se reface”

Recent, Vlad Gherman și-a făcut un implant de păr și a vorbit despre cum a decurs intervenția. Pentru actor, este a doua oară când apelează la această intervenție estetică.

Vlad Gherman le-a promis fanilor săi că îi va ține la curent cu privire la procesul de vindecare. Actorul urmărește întocmai indicațiile medicilor și soția lui, Oana Moșneagu, îi este alături în această perioadă de recuperare.

„Astăzi a fost prima dimineață în care m-am trezit odihnit. Am reușit să dorm, am găsit poziția perfectă, cu ajutorul Oanei care mi-a și spus unde este zona implantată de la spate, pe care nu am voie s-o ating absolut deloc în primele nopți. Dorm cu acel guler și un mic pampers, pentru că din spate, din zona de unde au luat firele de păr, evident zona se reface și atunci elimini un ser și puțin sânge și n-ar fi bine să dormi cu capul direct pe acel guler, e bine să păstrăm zona cât mai sterilă. Am și o cremă cu antibiotic să mă dau pe zona donatoare, după ce curăț foarte bine zona cu ser fiziologic. Fața și-a mai revenit. Râdeam cu Oana, ziceai că sunt Frankenstein. Practic mă simt bine și simt că mai am foarte puțin până când voi ajunge să dorm normal din nou”, a spus actorul.