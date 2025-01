Virgil Ianțu, mărturisiri despre incidentele neplăcute din Vietnam. Prin ce a trecut prezentatorul TV în vacanță: „Am căzut…”

Pe lângă peisajele spectaculoase și ocazia de a descoperi alte culturi, o vacanță într-o destinație exotică poate aduce și momente mai puțin confortabile. Virgil Ianțu, care și-a început anul relaxându-se în Vietnam, a avut parte de câteva întâmplări neașteptate în timpul călătoriei sale.

Prezentatorul emisiunii Câștigă România! de la TVR 1 a petrecut o săptămână pe tărâm asiatic, iar vacanța sa în Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam, a fost presărată nu doar cu peisaje impresionante și întâlniri memorabile cu localnicii, ci și cu interacțiuni surprinzătoare cu fauna locală. Astfel, experiența sa a fost una variată, combinând relaxarea cu peripeții pe care nu le va uita prea curând.

„Astăzi a fost o zi perfectă!!! Am fost mușcat de o iguana, m-a înțepat o albină, am căzut din barcă în râu, am călcat pe o stea de mare și mi s-a rupt hamacul. Sper și mâine să am o zi la fel de frumoasă! #ilovevietnam”, a scris prezentatorul TV pe rețelele de soacializare, acolo unde a și postat mai multe imagini din vacanța sa.