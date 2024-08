Vlăduța Lupău, detalii inedite despre botezul fiului ei, Isaia. Cum a arătat artista la evenimentul de azi și ce detaliu a atras atenția

Vlăduța Lupău se pregătește cu mare entuziasm pentru botezul celui de-al doilea fiu al său. Ceremonia va fi una modestă, fără daruri, iar nașii micuțului vor fi Andra și Cătălin Măruță. Artista a dezvăluit deja una dintre ținutele pe care o poartă la eveniment. Un detaliu inedit este că pe funda rochiei sale este scris numele micuțului Isaia.



Artista se află în mijlocul organizării unui moment special în viața sa de familie: botezul celui de-al doilea băiețel, Isaia, născut în luna iulie. Cunoscuta cântăreață, apreciată pentru talentul și carisma sa, trăiește una dintre cele mai frumoase perioade alături de soțul ei, Adi Rus, fost jucător la CFR Cluj, și de fiul lor de doi ani.

Această săptămână este deosebită pentru familia Vlăduței Lupău, care finalizează pregătirile pentru petrecerea de botez a micuțului Isaia. Evenimentul are loc azi într-un resort exclusivist, dotat cu piscină și diverse activități pentru a-i distra pe invitați, atât adulți, cât și copii. Deși petrecerea va fi restrânsă, destinată doar prietenilor apropiați și familiei, numărul celor prezenți va fi de aproximativ 200 de persoane.

Vlăduța Lupău și-a ținut fanii la curent încă de la primele ore ale zilei și a postat imagini din timpul pregătirilor pentru botez. Artista a transmis că, pe tot parcursul evenimentului, telefonul ei va sta la altcineva, care se va ocupa să prindă toate cadrele importante.

Vlăduța Lupău și soțul ei, Adi Rus, au decis să renunțe la tradiția plicurilor, optând pentru un botez fără daruri, concentrându-se în schimb pe a le oferi invitaților o experiență memorabilă. Planificarea evenimentului a fost încredințată Getei Ungurean, o veche prietenă a cântăreței, renumită pentru organizarea unor evenimente de succes. Tema decorului va fi una rafinată, cu aranjamente florale albe, care se vor armoniza perfect cu locația aleasă pentru această ocazie specială.

Nașii lui Isaia vor fi două figuri celebre din showbizul românesc: Cătălin Măruță și soția lui, cântăreața Andra. Vlăduța a făcut public acest detaliu în cadrul emisiunii lui Cătălin, unde a povestit că de-a lungul anilor, între ea și Andra s-a dezvoltat o prietenie solidă, întărită prin colaborări la diverse evenimente majore.

Numele „Isaia” dat celui de-al doilea băiețel poartă o semnificație profundă, având origini biblice. Provenit din varianta evreiască „Isaiah”, acest nume înseamnă „Dumnezeu este salvarea mea” sau „Domnul mă sprijină.” Alegerea sa sugerează, cel mai probabil, importanța valorilor și credințelor religioase în viața familiei.

„Un factor decizional în alegerea numelui sau, mai bine spus, o persoană care m-a ajutat să fixez până la urmă numele a fost și Iair. Îl tot întrebam care variantă să fie, pentru că noi mai aveam una. Nu știu dacă să dau din casă sau nu. Am întrebat-o și pe Andra (n.red. Măruță). I-am cerut să mă ajute să rezolv o problemă și am întrebat-o. Mi-a spus că ei i-ar plăcea mai mult numele pe care l-am și ales. Dacă dau din casă, atunci dau. O să se mărească familia și la voi, nu doar la noi. Se mărește familia voastră odată cu venirea micuțului Isaia pentru că… De aceea am vrut să aleagă Andra numele, pentru că o să fiți nașii lui”, a dezvăluit Vlăduța Lupău, în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV.