Shannen Doherty critică stilul de viață al fostului soț, Kurt Iswarienko, în timp ce cere o pensie alimentară lunară de 15.000 de dolari

Shannen Doherty a criticat obiceiurile de cheltuire ale fostului soț, Kurt Iswarienko, într-o nouă cerere de pensie alimentară. Fosta vedetă din Beverly Hills, 90210 în vârstă de 53 de ani a depus actele în Los Angeles pe 14 iunie, potrivit Us Magazine.

În dosarul depus, actrița solicită 15.343 de dolari ca pensie alimentară lunară „retroactiv la 1 iunie 2024”. De asemenea, ea a cerut ca fotograful în vârstă de 49 de ani să contribuie cu 9.100 de dolari la cheltuielile de judecată.

Doherty, care se confruntă cu o luptă împotriva cancerului, a declarat: „Ca urmare a problemelor mele de sănătate recurente, am fost în mare parte incapabilă să lucrez și nu am perspective de angajare în viitor. În prezent, practic toate veniturile pe care le obțin sunt venituri reziduale din munca pe care am efectuat-o înainte de căsătorie. Cea mai mare parte a venitului meu rezidual provine dintr-o emisiune de televiziune numită Charmed. Am aflat recent că Charmed nu va mai fi difuzat pe nicio platformă majoră de streaming după 30 iunie 2024. Ca urmare, venitul meu rezidual viitor va scădea dramatic”.