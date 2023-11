Noi detalii tuburătoare despre relația dintre P. Diddy și fosta iubită, Cassie. Cum i-ar fi pus rapperul viața în pericol artistei: „Ea tocmai fusese operată”

Cu ani înainte de a fi acuzat că a violat-o pe fosta iubită Cassie și că a obligat-o să întrețină relații sexuale cu alți bărbați, rapperul Sean „P. Diddy” Combs a făcut presiuni asupra cântăreței pentru a-și pune implanturi mamare, pentru ca a doua zi să îi ceară să și le scoată, în ciuda avertismentelor chirurgului plastician care i-a spus că i-ar putea face rău, a relatat DailyMail.com.

O sursă apropiată fostului cuplu și-a amintit cu groază de faptul că a fost martoră la acest schimb de replici, în care Cassie, proaspăt operată, plângea, dar tăcea în timp ce rapperul îi cerea celebrului chirurg Dr. Frank Ryan să scoată imediat implanturile, în ciuda riscurilor grave pentru sănătate.

Vorbind în exclusivitate pentru DailyMail.com, martorul a declarat: „Diddy a crezut că ar putea să se întoarcă imediat în operație, ca și acum, și să le scoată. Iar doctorul Ryan a spus: ‘În niciun caz’, încercând să-i explice că ar trebui să așteptăm cel puțin șase luni pentru a vedea cum se vindecă, pentru că ea tocmai fusese operată. Dar Diddy a spus: ‘Nu, trebuie scoase, sună pe cine trebuie să suni, trebuie scoase'”.

Martorul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat că discuția a avut loc la scurt timp după Ziua Recunoștinței din 2009, la cabinetul doctorului Ryan, care a murit anul următor, în august 2010, când a căzut accidental cu mașina de pe o stâncă din Malibu, în timp ce trimitea un mesaj text.

Sursa a declarat că nu a vorbit la momentul respectiv, pentru a nu cauza mai multe probleme cuplului. Dar, acest lucru s-a schimbat joia trecută, când Cassie, al cărei nume complet este Cassandra Ventura, a început un proces în care îl acuză pe starul hip-hop că a controlat-o și a abuzat de ea timp de peste un deceniu.

Cassie susține în procesul intentat împotriva lui Combs că rapper-ul a agresat-o de mai multe ori în timpul petrecut împreună, că a bătut-o, a violat-o și că i-a controlat fiecare aspect al vieții sale. În plus, artista în vârstă de 37 de ani a mai declarat și că P. Diddy a forțat-o să facă sex cu alți bărbați, în timp ce el filma, și că i-a oferit droguri.

„Nu am crezut niciodată că Cassie va ieși vreodată în față pentru a vorbi despre toate acestea. Când în sfârșit a făcut-o ieri, am fost ca și cum i-am mulțumit lui Dumnezeu. Sunt atât de fericită că are curajul să facă ceea ce face, iar eu însămi am fost mai mult decât fericită să ies și eu în față pentru a descrie nivelul de abuz pe care am văzut că îl îndura”, a declarat sursa pentru DailyMail.com.