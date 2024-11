Mesajul tulburător al lui Federer pentru Nadal, marele său rival și prieten, la retragerea din tenis: "A însemnat totul pentru mine..."

Roger Federer și Rafael Nadal constituie, împreună, nu doar unii dintre cei mai mari atleți ai vremurilor noastre, ci și un cuplu care a dat naștere unei rivalități epocale, marcată nu doar de confruntări dramatice, dar și de un respect deosebit pe care cei doi jucători de tenis și l-au arătat pe parcursul carierelor lor unul altuia. Cu un scor de 24 la 16 în favoarea lui Nadal, cei doi ocupă locul al doilea, respectiv al treilea în clasamentul trofeelor de Grand Slam, iar împreună alcătuiesc un palmares extraordinar, ce reflectă 20 de ani în care au dominat tenisul: 11 turnee majore consecutive într-un rând, urmate de o altă perioadă în care au împărțit alte 6 turnee, 211 săptămâni consecutive în care au ocupat primele două locuri în clasamentul ATP, 9 finale majore, 12 finale ATP Masters 1000. Primul lor meci a avut loc la Miami în 2004, iar ultimul la Wimbledon, în 2019. Nadal și Federer au jucat împreună la dublu la Cupa Laver din Londra, în 2022, un moment deosebit de emoționant, cei doi îmbrățișându-se și plângând pe tot parcursul ceremoniei ce a urmat competiției.

Acum, la retragerea spaniolului din cariera în tenis, la Cupa Davis de la Malaga, Federer i-a adresat o scrisoare deschisă emoționantă bunului său prieten, al cărei text îl poți citi în întregime mai jos. Rafael Nadal a jucat ultimul său meci împotriva lui Botic van de Zandschulp, pierzând cu scorul 6-4, 6-4.

Iată și textul scrisorii lui Roger Federer pentru Rafael Nadal:

„Vamos, @RafaelNadal!

În timp ce te pregătești de absolvirea din lumea tenisului, am câteva lucruri de împărtășit înainte de a mă emoționa. Să începem cu ceea ce este evident: m-ai bătut – mult. Mai mult decât am reușit eu să te bat. M-ai provocat în moduri în care nimeni altcineva nu putea. Pe zgură, m-am simțit ca și cum aș fi pășit în curtea ta, iar tu m-ai făcut să muncesc mai mult decât am crezut vreodată că pot, doar pentru a-mi menține poziția. M-ai făcut să-mi reimaginez jocul – mergând chiar până la a-mi schimba dimensiunea rachetei, în speranța unui avantaj. Nu sunt o persoană foarte superstițioasă, dar tu ai dus totul la nivelul următor. Întregul tău proces. Toate acele ritualuri. Îți aranjezi sticlele de apă ca niște soldați de jucărie în formație, îți aranjezi părul, îți ajustezi lenjeria… Toate acestea cu cea mai mare intensitate. În secret, mi-a cam plăcut toată chestia asta. Pentru că era atât de unic – era atât de ca tine. Și știi ce, Rafa, m-ai făcut să mă bucur și mai mult de joc.