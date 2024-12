Mara, fiica Ralucăi Moianu, imagine emoționantă alături de soțul ei. Tânăra este însărcinată în luna a șasea

Mara Ancuța, fiica Ralucăi Moianu, și soțul ei, Virgil Boglea, au surprins un moment plin de emoție într-o fotografie de familie, alături de bradul de Crăciun. În imagine, Mara își ține cu tandrețe mâna pe burtica de gravidă, semn al bucuriei și așteptării unui nou început.

Cuplul a ales să împărtășească acest moment special cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare, primind numeroase mesaje de felicitare și urări de bine. Internauții au fost plăcut impresionați de fotografia care reflectă căldură și iubire în pragul sărbătorilor de iarnă.

În luna octombrie, Raluca Moianu a oferit detalii despre sarcina fiicei sale, dezvăluind că Mara urmează să nască în martie 2025. Fosta prezentatoare a menționat că tânăra se simte bine și este nerăbdătoare să devină mamă. Această veste a adus multă bucurie familiei, iar portretul de Crăciun întărește și mai mult imaginea unei familii unite și fericite.

„Nepoțelul meu va veni pe lume în luna martie. Abia aștept să îl strâng în brațe. Mara este însărcinată în luna a patra și nu are pofte. În primele săptămâni nu s-a simțit prea bine, dar acum lucrurile s-au așezat cumva, și se simte bine. Cred că m-a moștenit pe mine, pentru că nici eu nu am avut pofte atunci când am fost însărcinată cu ea. Eu îl întrebam pe doctor dacă e normal așa, pentru că nici nu pofteam și îmi era și bine. Practic, am fost norocoasă”, a spus vedeta atunci într-un interviu pentru Viva.ro.