Raluca Moianu, dezvăluiri inedite despre sarcina fiicei sale, Mara. Când va naște tânăra: „Eu îl întrebam pe doctor dacă e normal”

Raluca Moianu a anunțat data nașterii nepoțelului ei! Într-un interviu pentru Viva.ro, vedeta a vorbit despre fiica sa de 19 ani, care a rămas însărcinată, menționând că tânăra a avut parte de momente dificile în care nu se simțea bine. Din fericire, starea ei s-a îmbunătățit, iar Raluca a simțit o mare ușurare.

La 55 de ani, Raluca Moianu a devenit soacră și se pregătește să devină bunică. Aceasta va avea bucuria de a-și ține nepoțelul în brațe anul viitor, deoarece fiica ei va aduce pe lume un băiețel. Mara este studentă la Drept și s-a căsătorit recent cu avocatul Virgil Boglea. Raluca este mândră de deciziile mature pe care le-a luat fiica ei pentru viitorul său.

„Mara este însărcinată în luna a patra și nu are pofte. În primele săptămâni nu s-a simțit prea bine, dar acum lucrurile s-au așezat cumva, și se simte bine. Cred că m-a moștenit pe mine, pentru că nici eu nu am avut pofte atunci când am fost însărcinată cu ea. Eu îl întrebam pe doctor dacă e normal așa, pentru că nici nu pofteam și îmi era și bine. Practic, am fost norocoasă”, a declarat Raluca Moianu, pentru sursa citată.

„Nepoțelul meu va veni pe lume în luna martie. Abia aștept să îl strâng în brațe”, a mai declarat Raluca Moianu.