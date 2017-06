Madonna are un nou iubit

In urma cu cateva zile, a devenit public faptul ca Madonna s-a despartit de modelul Aboubakar Soumahoro, cu care a avut o relatie de aproape un an. Si acum stim si motivul.



Se pare ca un nou barbat si-a facut aparitia in viata Madonnei. Este vorba tot de un model, Kevin Sampaio, in varsta de 31 de ani.

#Portugal A post shared by Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin) on Jun 7, 2017 at 4:59pm PDT



Cantareata in varsta de 58 de ani si Kevin Sampaio se cunosc inca din 2015 cand s-au intalnit la filmarile clipului “I’m Madonna B***”.

I m ready for the summer #nyc A post shared by Kevin Sampaio (@kevinsampaiotwin) on May 5, 2017 at 3:11pm PDT



Nu se stie cat este de serioasa relatia celor doi, insa ei au fost surprinsi impreuna in Lisabona, la o plimbare romantica.



Potrivit prietenilor apropiati ai lui Kevin, acesta a impresionat-o pe Madonna prin discretia sa si i-a castigat astfel increderea.

Suntem doar curioase cat va dura aceasta relatie!

Foto: Instagram