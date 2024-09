Mădălina Ghenea a uimit într-o rochie spectaculoasă la o gală inedită din Milano

Mădălina Ghenea a strălucit la Teatrul Scala din Milano, cu ocazia galei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024, desfășurată recent, atrăgând toate privirile asupra ei. Actrița a optat pentru o rochie albă, care îi sublinia elegant talia și îi dezvăluia spatele, completând ținuta cu o capă decorată cu pene. Pe conturile sale de social media, vedeta a împărtășit cu fanii mai multe imagini de la eveniment.

Într-una dintre fotografii, Mădălina Ghenea este surprinsă pe străzile din Milano, unde a captat atenția tuturor celor din jur, aspect vizibil și în fotografiile publicate online. Actrița a dezvăluit că se pregătește pentru un nou proiect în care va interpreta un rol de antagonist.

View this post on Instagram

Mădălina Ghenea urmează să joace un rol negativ în viitorul proiect la care lucrează. Vedeta a dorit să împărtășească această nouă direcție din cariera sa cu cei care îi urmăresc activitatea, dezvăluind detalii despre următoarea etapă din viața ei profesională.

Mădălina Ghenea are o carieră artistică în plină ascensiune. Actrița tocmai le-a dezvăluit fanilor că a fost răsplătită pentru munca ei.

Mădălina Ghenea a participat la cea de-a 2-a ediție a Festivalului de Film din Tropea. În cadrul evenimentului, actrița a fost recompensată cu un premiu care i-a fost înmânat de către actorul american Matt Dillon și regizorul de film italian Matteo Garrone. Ea este mândră de toate reușitele ei, pentru că nu este singurul premiu obținut în această vară. Cu această ocazie, Mădălina Ghenea i-a anunțat pe fani că a decis să petreacă și câteva zile în Tropea, resimțind nevoia de a lua o pauză și de a se relaxa.

„Sunt în Tropea, am participat aici la un festival de film, unde am fost premiată de Matt Dillon și Matteo Garrone. Încă nu îmi vine să cred. Am tot luat premii vara asta, la Ischia, la Taormina, la Magna Graecia, în Veneția două premii. Nu îmi vine să cred, dar am decis să iau o pauză, aș spune eu meritată. Este prima mea pauză singură. Micuța este cu mama mea, a început școala, iar eu am decis să rămân în acest paradis câteva zile singură, în vacanță. Nu am crezut că există un așa loc pe pământ și că eu nu știam de existența acestui loc. Poate mă mut aici”, a povestit Mădălina Ghenea pe Instagram.