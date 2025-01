Lauren Sánchez, criticată pentru ținuta „indecentă” pe care a ales-o la învestirea lui Donald Trump

Lauren Sánchez a fost criticată dur pentru alegerea vestimentară considerată nepotrivită la ceremonia de învestire a lui Donald Trump. Jurnalista în vârstă de 55 de ani a atras inițial aprecieri pentru apariția sa elegantă și confortabilă la evenimentul din Washington, D.C., unde Trump a fost învestit ca cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Totuși, logodnica fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a șocat publicul atunci când și-a dat jos paltonul pentru a dezvălui un costum alb, care lăsa la vedere sutienul din dantelă albă. Alegerea vestimentară îndrăzneață a stârnit o adevărată agitație pe rețelele de socializare, mulți utilizatori exprimându-și dezaprobarea pe X, cunoscut anterior ca Twitter.

„Doamne, Lauren Sánchez. Poți să fii mai decentă pentru o zi?”, a scris un utilizator indignat.

„Lauren Sánchez poartă un sutien,” a remarcat un alt utilizator șocat.

„Tocmai când mă bucuram de frumusețea și eleganța @FLOTUS45, apare Lauren Sánchez purtând doar un sutien,” a criticat altcineva.

„De ce se îmbracă Lauren Sánchez mereu ca o femeie ușoară? Doamne, îmbracă-te potrivit,” a comentat un utilizator exasperat. „Alegerea vestimentară a lui Lauren Sánchez astăzi este complet nepotrivită,” a fost de acord altcineva. „Chiar, un sutien vizibil? Ziua de azi NU este un eveniment de club de noapte. Arată puțină clasă și demnitate.”

Jeff Bezos future wife Lauren Sanchez is incredibly inappropriately dressed for a state occasion. Someone should have told her that having her white lace bra out on display is not acceptable. pic.twitter.com/MvwyvuI6R3