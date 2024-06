Andreea Bălan, planuri inedite după aniversarea de un an de relație cu Victor Cornea: „Imediat după ziua mea”

De un an, Andreea Bălan este într-o relație fericită cu Victor Cornea, deși deseori sunt nevoiți să stea separați din cauza programului încărcat al fiecăruia. Artista își împarte timpul între familie, partener și carieră, dar prioritatea ei rămâne creșterea cele două fiice. Cu toate acestea, aniversarea relației lor a fost un moment cât se poate de emoționant.

Andreea Bălan se pregătește pentru o vară aglomerată. Pe 23 iunie, când va sărbători împlinirea a 40 de ani, va susține un concert în apropiere de Buzău. După aceea, artista va merge la Wimbledon pentru a-și încuraja iubitul tenismen și, ulterior, va petrece o vacanță alături de fetițele sale și de mama ei.

„Da, pe 23 iunie am concert lângă Buzău. Vacanțele mele sunt atunci când plec cu Victor la turnee, pentru că el pleacă tot timpul de acasă și câteodată când sunt liberă, pot să-l însoțesc. Am fost acum la Roland Garros și imediat după ziua mea plec la Wimbledon, deci am niște vacanțe, ce să zic, nu mai trebuie să plec în nicio vacanță. Plec în Dubai cu fetițele și cu mama” – a declarat Andreea Bălan pentru ciao.ro.

„Da, tradiționala vacanță în care eu filmez două videoclipuri. Stăm la Hotelul Versace, unde mergem de obicei, pentru că acolo sunt piscine și fetele stau la piscină și eu mai filmez și două videoclipuri, pentru că de ziua mea voi lansa un nou videoclip, care se numește ‘Ploaie de vară’. După aceea, la o lună distanță, voi lansa încă un videoclip, pentru că mă pregătesc de Sala Palatului, care este pe 16 octombrie și vreau să lansez multe melodii și să fac un super show acolo.”