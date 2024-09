Sore, dezvăluiri inedite despre partenerul ei. Cei doi formează un cuplu de un an: „Are un instinct patern dezvoltat”

Sore și fostul ei partener, Mircea Julean, s-au despărțit în vara lui 2022 după o relație care a durat opt ani și au împreună o fiică, pe nume Erin. La începutul anului 2017, artista a fost cerută în căsătorie și a răspuns afirmativ, însă cei doi nu au ajuns să facă acest pas.

De ceva timp, Sore trăiește o nouă poveste de dragoste. Până acum, artista nu a dezvăluit identitatea bărbatului alături de care este într-o relație, însă s-au afișat împreună de câteva ori pe rețelele de socializare. Vedeta a făcut recent o serie de declarații despre noul ei partener, alături de care formează un cuplu de un an.

„Absolut orice am trăit cu el este parte personală, niciodată nu am venit să-mi spăl rufele în public. Nici când sunt curate să le usuc, nici când sunt murdare să le spăl. Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine. Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a declarat Sore pentru cancan.ro.