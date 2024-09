Relația Alexandrei Stan, disecată în noi declarații. Ce a mărturisit artista: „La început eram super îndrăgostită, super veselă. Apoi…”

Relația Alexandrei Stan cu fostul său partener de viață continuă să facă valuri la ceva timp după ce s-a încheiat. Asta pentru că artista a găsit inspirație pentru un întreg album în fosta sa aventură sentimentală, pe care a analizat-o muzical și căreia i-a dedicat multiple sesiuni de lucru. Și cum întreaga suflare românească pare să fie interesată de fiecare mișcare a cântăreței, presa a speculat în multe rânduri despre statutul respectivei relații. Pe scurt, Alexandra Stan a avut o relație cu un om de afaceri de origine belgiană, pe nume Darcy Troch. Partenerul de viață al cântăreței este cunoscut pentru business-urile sale în domeniul imobiliar, acesta vânzând reședințe de lux în Spania, în special pe coastă, în zonele Valencia și Alicante. După ce acesta a intrat într-o relație cu Stan, artista a făcut multă vreme naveta în Spania, vizitându-și partenerul.

Relația Alexandrei Stan s-a încheiat, însă, la un moment dat, însă nu fără urmări. Și asta deoarece, ca mulți alți artiști, și ea a găsit inspirație în episoadele respectivei relații, așa încât etapele firești pe care le-a parcurs au servit drept surse pentru o nouă serie de piese, care în cele din urmă s-au adunat pe cel mai recent album al ei și totodată cel de-al șaselea din carieră (după Saxobeats – 2011, Unlocked – 2014, Alesta – 2016, Mami – 2018, Rainbows – 2022). Cu această ocazie și cu onestitatea care o caracterizează, Stan a și vorbit într-un interviu pentru Cancan despre intențiile cu care a realizat albumul, dar și despre indiciile pe care acesta le conține privind fosta sa relație.

„Este primul meu album pe care îl lansez în limba română pentru că mi-am dorit foarte mult să fiu mai prezentă pe teritoriul meu. Albumul este despre fosta mea relație, despre parcursul prin care am trecut în fosta relație. Am ajuns la decizia să fac un album, pentru că pe parcursul meu relației mele cu fostul iubit am simțit tot felul de lucruri. La început eram super îndrăgostită, super veselă. Apoi, pe parcurs, au început să apară tot felul de tensiuni, certuri, este normal într-o relație. În plus, era o relație la distanță pe care nu o puteam gestiona foarte bine, așa că au început să apară probleme. Am început să simt anumite lucruri că se schimbă, nu erau ca la început. Mergeam la studio în perioada aceea și eu cu echipa mea decisesem să scoatem un album în limba română”, a declarat artista pentru Cancan.ro .

Cu aceeași sinceritate, ea a povestit și cum a transformat această inspirație în piese. Relația Alexandrei Stan a devenit, se pare, subiect de povestire în cadrul sesiunilor organizate cu echipa sa, iar intensitatea sentimentelor trăite de aceasta au generat foarte multe melodii.

În interviul acordat respectivei publicații, nu doar relația Alexandrei Stan a fost un subiect interesant, ci și impactul pe care l-a avut succesul internațional obținut de artistă foarte devreme în carieră, chiar de la lansarea primului album.

„Din punct de vedere emoțional, m-a afectat și pozitiv, dar și negativ. Am avut perioadă în care am fost extenuată. Eu la început voiam să muncesc mult, voiam de mică să am succes. Acum sunt mai relaxată, am planul meu, mă gândesc ce vreau să transmit cu muzica mea. Când ești la început, mai ales dacă ai succes din prima și dacă nu ai informațiile necesare, cred că poate să fie copleșitor. Totuși, eu am avut noroc, că nu am trecut prin ce au trecut alți artiști: Justin Bieber, Michael Jackson sau Britney Spears. Nu am avut succesul lor, evident, dar se putea întâmpla și la succesul pe care l-am avut eu să o iau razna.”