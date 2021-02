Regina Elisabeta a II-a a confirmat că Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai fi membri activi ai familiei regale

Este oficial! Regina Elisabeta a II-a a confirmat astăzi că Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai fi membri activi ai familei regale, anunță Palatul Buckingham.

Ducele și Ducesa de Sussex au renunțat să mai fie membri activi ai familiei regale în martie 2020, când s-au mutat în Statele Unite ale Americii și au început să câștige profit din colaborările cu Spotify sau Netflix. Parteneriatele cu cele două platforme aducându-le de altfel venituri în valoare de aproximativ 100 de milioane de lire sterline.

De asemenea, odată cu pierderea acestui statut, Prințul Harry și Meghan Markle sunt nevoiți să renunțe și la numirile onorifice militare şi patronajele regale. Asta înseamnă că Reginei Elisabeta a II-a îi vor reveni în grijă următoarele asociații și instituții: The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen’s Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal Național Theatre și Association of Commonwealth Universities.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a anunțat într-o declarație emisă astăzi, 19 februarie, la ora 12.01 că „ducele și ducesa de Sussex au confirmat Majestății Sale că nu se vor întoarce ca membri activi ai familiei regale. În urma conversațiilor cu ducele, Regina a confirmat că îndepărtarea de munca familiei regale nu permite continuarea cu responsabilităţile şi îndatoririle care vin odată cu serviciul public. Prin urmare, numirile militare onorifice și patronajele regale deținute de duce și ducesa vor fi returnate Majestății Sale, iar apoi vor fi redistribuite între membrii activi ai familiei regale. Deşi toţi sunt întristaţi de decizie, ducele şi ducesa rămân iubiţi membri ai familiei”, anunță comunicatul de presă.

La câte minute după această declarație, purtătorul de cuvânt al ducilor de Sussex a declarat că cei doi vor continua să sprijine organizaţiile pe care le-au reprezentat până acum. „Aşa cum a fost evidenţiat de munca lor din ultimul an, ducele şi ducesa de Sussex rămân dedicaţi datoriei lor şi în serviciul Regatului Unit şi lumii şi şi-au oferit sprijinul organizaţiilor pe care le-au reprezentat indiferent de rolul oficial.”

La începutul anului 2020, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din familia regală britanică. În iulie, cei doi s-au mutat alături de fiul lor, Archie, în noua lor casă din Santa Barbara, California. În septembrie au anunțat că au devenit independenți financiar de familia regală și au înapoiat banii cheltuiți pentru renovarea reședinței lor din Marea Britanie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

