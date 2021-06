Rebel Wilson, imagini inedite în costum de baie după ce a slăbit aproape 40 de kilograme

Pentru Rebel Wilson, 2020 a fost Anul Sănătății, după cum chiar ea a declarat recent pe contul său de Instagram. Actrița și-a schimbat complet stilul de viață, iar asta a ajutat-o să slăbească aproximativ 40 de kilograme până acum.

„Am împlinit 40 de ani anul acesta și cred că ăsta a fost unul dintre motive. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai sănătoasă, dar simțeam că nu am timp pentru asta. Făceam mulți bani mulțumită kilogramelor în plus. Dar am decis ca în 2020 – anul sănătății- să mă schimb complet. Asta înseamnă nu doar fizic, ci și mintal”, a scris Rebel pe contul său de Instagram în luna decembrie a anului trecut.

Iar acum, Rebel arată mai bine că niciodată și nu se sfiește să împărtășească acest lucru cu fanii săi. Recent, actrița a postat o imagine de pe o plajă din Florida, în care era îmbrăcată într-un costum de baie. Imaginea s-a bucurat de un real succes, strângând peste jumătate de milion de aprecieri si mii de comentarii.

„Palm Beach-ing. Cred că acum vreau să mă mut în Florida.”, a scris Rebel Wilson.

Într-un interviu pe care l-a acordat publicației InStyle, actrița a mărturisit că transformarea nu a fost una ușoară, fiind nevoită să muncească mult și să fie extrem de perseverentă.

„Am acces la o grămadă de tratamente high-tech, însă am învățat că lucrurile mici pe care le faci în fiecare zi sunt cele care fac diferența. De exemplu, azi m-am plimbat prin Parcul Griffith – și asta e gratis. Oricine se poate plimba și bea mai multă apă și poate face lucruri mărunte în mod constant, care le vor îmbunătăți viața.”

Recent, actrița a filmat o nouă peliculă, The Almond and the Seahorse, însă în ciuda programului încărcat, aceasta a continuat să se antreneze cu aceeași rigurozitate. Rebel a mărturisit că echipa sa a fost extrem de surprinsă de motivația și de disciplina de care a reușit să dea dovadă în fiecare zi.

„Colegii mei au fost uimiți de disciplina de care am dat dovadă. În fiecare dimineață eram în sala de fitness a hotelului, antrenându-mă câte 90 de minute înainte de o zi întreagă de filmare.”, a dezvăluit Wilson.

