Rareș Cojoc a plecat într-o vacanță în Grecia. Cine îl însoțește, după ce a petrecut Paștele cu fosta soție, Andreea Popescu

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct mariajului după opt ani, însă separarea nu i-a îndepărtat din rolul de părinți. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi continuă să fie prezenți în mod activ în viața celor trei copii și fac eforturi pentru ca rutina acestora să rămână cât mai stabilă. De Paște, au decis să petreacă împreună sărbătorile, în fosta locuință de familie, un gest care a adus bucurie celor mici.

Rareș Cojoc, vacanță cu fiul cel mare

La scurt timp după această reuniune de sărbători, Rareș Cojoc a plecat într-o scurtă escapadă în Grecia alături de fiul său cel mare.

„Vacanță scurtă. Doar noi doi”, a scris Rareș pe o imagine din Grecia.

În paralel, Andreea Popescu a rămas în România, ocupându-se de ceilalți doi copii și adaptându-se noii etape din viața ei, locuind acum într-un apartament în care s-a mutat după despărțire. Chiar dacă drumurile lor ca parteneri s-au separat, cei doi spun că au rămas uniți în ceea ce privește creșterea copiilor, pe care îi pun pe primul loc în orice decizie.

Andreea Popescu a subliniat că își dorește ca cei mici să nu resimtă în mod negativ schimbările din familie și să înțeleagă că ambii părinți le sunt în continuare alături. De asemenea, le-au explicat copiilor că divorțul nu îi implică pe ei și că, indiferent de situație, vor rămâne o familie, chiar dacă relația dintre adulți s-a schimbat.

Rareș Cojoc, o carieră de succes

Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, au reușit să obțină recent medalia de aur la Grand Slam-ul WDS de la Blackpool Dance Festival.

Cu numeroase premii în palmares, aceștia sunt, în momentul de față, cei mai buni dansatori din lume. De-a lungul anilor, Rareș Cojoc a adunat numeroase trofee și titluri naționale, reușind să câștige campionatul intern de nu mai puțin de 22 de ori. Primele rezultate notabile au apărut încă de când avea doar 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile de profil.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale a venit în anul 2025, când dansatorul român a câștigat medalia de aur la un concurs major organizat în China. În aceeași perioadă, a obținut și o medalie de argint la competițiile mondiale, performanță care i-a consolidat reputația pe scena internațională. De asemenea, la Jocurile Mondiale de la Chengdu, Rareș Cojoc și Andreea Matei au urcat pe podium după ce au ocupat locul al doilea în proba Standard.

Rareș Cojoc, dezvăluiri emoționante despre carieră și rolul de tată a trei copii

Într-un interviu acordat recent, Rareș Cojoc a vorbit despre cariera sa, despre partenera de dans, dar și despre cei trei copii pe care îi are din căsnicia cu Andreea Popescu.

„Îmi place să petrec timp cu ei, cred că am foarte mult fun cu ei, ne distrăm, facem fel de fel de chestii. Mă bucur mult. Mă bucur, nu știu, de un film bun, mă bucur de timpul petrecut în compania oamenilor dragi, chiar dacă aș putea să spun că nu am foarte mulți prieteni, pentru că asta este natura profesiei. Nu am foarte mult timp liber și ăsta este motivul pentru care nu am atât de mulți prieteni. Însă timpul petrecut cu ei, făcând absolut orice ne relaxează, este, cred că, timpul care pe mine mă distrează și îmi oferă starea aceea de bine”, a mărturisit dansatorul pentru Libertatea.

