Rapper-ul Sean Combs, cunoscut drept Diddy, a fost arestat. Ce acuzații grave i se aduc acestuia

Sean Combs, cunoscut și drept Sean „Diddy” Combs și sub alte pseudonime sau nume de scenă, a fost arestat în New York luni dimineața, în baza unor acuzații la nivel federal, legate de investigația pentru trafic de persoane în scopuri sexuale. Artistul a fost pus în custodia departamentului Homeland Security Investigations, la Park Hyatt New York. O sursă din apropierea sa a declarat pentru presă că rapper-ul a fost cooperant și că a sosit la New York știind că va fi pus sub acuzare în mod oficial.

Presa americană raportează și că Sean Combs va fi pus sub acuzație în mod oficial, în fața unui tribunal federal, în cursul zilei de marți, iar unul dintre avocații rapper-ului a dat deja publicității o serie de declarații privind arestarea.

„Suntem dezamăgiți de decizia de a merge mai departe cu ceea ce noi considerăm a fi o acuzație nedreaptă din partea biroului procurorului general al Statelor Unite”, a arătat Marc Agnifilo.

Declarația acestuia a continuat: „Sean Combs este un reper al muzicii, un antreprenor prin forțe proprii, un om care își iubește familia și un filantrop care și-a petrecut ultimii 30 de ani construind un imperiu, adorându-și copiii și muncind pentru a ridica întreaga comunitate de culoare. Este o persoană care nu e perfectă, dar nu este un infractor. Spre meritul lui, domnul Combs a cooperat cu această investigație și s-a relocat voluntar la New York săptămâna trecută, anticipând aceste acuzații.”

De asemenea, avocatul lui Sean Combs a avertizat publicul să fie rezervat în opiniile pe care și le va forma despre acest caz.

„Vă rugăm să fiți rezervați în judecăți până veți cunoaște toate faptele. Acestea sunt acțiunile unui om nevinovat, care nu are nimic de ascuns și care speră că își va reabilita numele în tribunal.”

Sean Combs se află în mijlocul unui scandal mediatic și al unei serii de investigații, încă de când acesta a fost trimis în judecată pentru viol și abuz fizic de fosta sa parteneră de viață, Casandra Ventura, cunoscută drept Cassie, în noiembrie anul trecut. Aceasta a declarat că rapper-ul a abuzat-o de-a lungul celor zece ani în care au avut o relație, inclusiv forțând-o să aibă contacte sexuale cu alți bărbați, lucrători sexuali. Procesul inițiat de Cassie Ventura a fost rezolvat printr-un acord privat. După, un videoclip obținut de la o cameră de supraveghere arătându-l pe Combs agresând-o fizic pe fosta sa parteneră într-un hotel, în martie 2016, a devenit viral. Diddy a comentat incidentul într-un video postat pe pagina sa de Instagram, declarând că a avut un „comportament impardonabil” și că își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. „Am cerut ajutor profesionist, am început să fac terapie și dezintoxicare, a trebuit să cer milă de la Dumnezeu”. Mai multe presupuse victime au început să facă acuzații după procesul inițiat de Cassie Ventura, unele dintre ele acuzându-l pe rapper că le-a drogat și violat, cel puțin una dintre ele fiind minoră la momentul agresiunii.

Sean Combs este subiectul altor investigații pentru viol în grup, trafic de persoane în scopuri sexuale și șantaj, iar proprietățile sale din Los Angeles și Miami au fost percheziționate în legătură cu aceste acuzații, fiii săi, Justin și Christian, fiind încătușați la vremea respectivă.

