Ramona Olaru, dezvăluiri despre cum arăta viața ei înainte să devină cunoscută: „Am fost la sapă, la cules de porumb”

Ramona Olaru face parte din echipa de la „ Neatza cu Răzvan și Dani ” de ceva ani, iar acum este printre cele mai cunoscute asistente TV din showbiz. Cu toate acestea, vedeta nu uită niciodată de unde a plecat și nu se sfiește să vorbească despre cum arăta viața ei înainte să ajungă pe micile ecrane.

Asistenta TV de la Antena 1 a crescut la fermă, unde a învățat ce înseamnă munca și responsabilitatea. Cu toate acestea, Ramona și-a dorit mult mai mult de la viață, iar acum iși vede visul cu ochi. Deși se bucură din plin de realizările ei, vedeta a declarat că se poate descurca oricând și fără bani și reușește să se adapteze oricărei situații.

„Cine știe, poate mă măritam cu vreun cioban la mine acolo, să am oi sau ceva. Dacă sunt de la fermă… niciodată nu știi. Oricum, mereu am zis că plec de acolo, nu mă mai întorc să stau, să locuiesc acolo. Dar, poate dacă nu prindeam trenul la momentul respectiv, oricând puteam să devin soția unui cioban de la stână sau să lucrez la ferma de vaci, unde și ai mei au lucrat. De acolo suntem. Nu am o problemă cu asta, am muncit foarte mult în domeniu. Am fost la sapă, la cules de porumb. Nu pot să mă mai gândesc acum că aș fi putut să fiu acolo. Dar pot să mă adaptez la orice. Mă pot adapta la orice muncă.„, a spus Ramona.