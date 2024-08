Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre reacția fiului ei, după ce vedeta și-a făcut cont pe o platformă cu conținut pentru adulți: „Nu văd legătura”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Vedeta nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

Anunțul că Raluca Bădulescu a ales să își facă un cont pe OnlyFans a surprins o parte din publicul său, deși cei care o cunosc bine nu au fost șocați. Fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” este recunoscută pentru atitudinea ei îndrăzneață și lipsită de inhibiții.

Raluca Bădulescu a mărturisit că decizia de a-și crea un cont pe OnlyFans nu a fost un „act de curaj”, ci mai degrabă un pas natural în explorarea dorințelor și limitelor personale.

Fiul Ralucăi Bădulescu a aflat despre alegerea mamei sale de a se alătura platformei OnlyFans și nu a fost deloc deranjat de această decizie.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus vedeta pentru sursa citată.