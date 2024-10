Prin ce provocări trece Theo Rose în viața de zi cu zi și cum le face față: „Toată lumea vrea câte ceva de la mine”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Cântăreața are concerte peste tot în țară și, pe lângă cariera din muzică, ea se preocupă și de alte proiecte, cum ar fi Vocea României, acolo unde este antrenoare, dar și colaborările pe care le are cu diverse brand-uri în social media.

Într-o serie de Instastories, Theo Rose a vorbit deschis despre provocările întâmpinate în viața ei de zi cu zi. Artista a recunoscut că resimte că persoanele din jurul ei au așteptări mari de la ea să exceleze pe toate planurile, însă, uneori, nu reușește să le facă pe toate.

„Dacă vă zic că am plecat să mă tund, am stat o oră în aglomerație în trafic. Azi-noape am adomit la 3. Mi-am pus ceasul să sune la 9, am dat mesaj să-mi cer scuze că întârzii că e traficul cum e și ce credeți? Programarea e mâine. Povestea vieții mele, gata! Vă dați seama în ce hal am ajuns, dacă nici nu mai știu în ce zi suntem, unde mă duc eu. Ce-i de capul meu, de viața mea. Ce dovadă mai clară vreți? Și toată lumea vrea câte ceva de la mine. La ce mai vreți? Nu mai vreți! Lăsați-mă, că nu știu în ce zi sunt!”, a povestit Theo Rose pe Instagram.