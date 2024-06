Noi detalii despre relația actuală dintre Ben Affleck și Jennifer Lopez. Cei doi actori nu mai locuiesc împreună

Deși Ben Affleck și Jennifer Lopez locuiesc separat de ceva timp, o sursă apropiată a declarat recent că cei doi continuă să se vadă. Potrivit acesteia, Ben și J.Lo păstrează o relație amiabilă și se întâlnesc cam de două ori pe săptămână.

„Sunt în continuare prieteni și se văd la câteva zile,” a mărturisit o sursă apropiată de Lopez pentru People, marți.

Weekend-ul trecut, cei doi și-au petrecut timpul împreună în casa lor din Beverly Hills. Cu toate acestea, Affleck a fost văzut sosind și plecând de la proprietate separat de Lopez. Potrivit presei internaționale, de la jumătatea lunii mai, actorul locuiește într-o casă din Brentwood. În plus, TMZ a raportat zilele trecute că Jennifer Lopez și Ben Affleck au decis să vândă casa în care locuiau împreună. Mai multe surse au declarat pentru publicație că cei doi au angajat un agent imobiliar de la compania The Agency pentru a vinde casa pe care au achiziționat-o împreună în luna mai a anului trecut.

Agentul imobiliar ar fi prezentat casa timp de aproximativ două săptămâni, însă până acum nu au existat cumpărători interesați. Sursa apropiată cuplului a precizat pentru TMZ că Lopez și Affleck cer „în jur de 65 de milioane de dolari” pentru locuința lor din California. Publicația a mai precizat că cei doi vor suferi o pierdere financiară de „milioane de dolari” în urma vânzării, din cauza „comisioanelor brokerului, a unei noi taxe ce se aplică în cazul proprietăților foarte scumpe, dar și cauza sumelor semnificative pe care le-au investit în îmbunătățiri”.

Lopez, în vârstă de 54 de ani, și Affleck, în vârstă de 51 de ani, au achiziționat casa de 43.000 de metri pătrați în valoare de 60,85 milioane de dolari în mai 2023 — la 10 luni după ce s-au căsătorit la Las Vegas. Conacul are 17 dormitoare, 30 de băi și locuri de parcare pentru 80 de vehicule. În plus, Page Six a raportat că la începutul săptămânii trecute au fost încărcate pe site-ul de imobiliare Zillow noi imagini cu proprietatea impresionantă.

Zvonurile despre o posibilă despărțire au început să apară când Lopez a participat singură la Met Gala. O sursă a declarat pentru TMZ că soțul său nu a putut lua parte la eveniment, deoarece era ocupat cu filmările pentru pelicula The Accountant 2. Cu toate acestea, Affleck a fost prezent la roast-ul lui Tom Brady de pe Netflix, care a fost filmat cu o seară înainte de Met Gala, pe 5 mai.

Publicația InTouch a relatat că Jennifer Lopez și Ben Affleck fac terapie pentru a-și rezolva problemele de cuplu.

„Ben crede în terapie, până la un punct, și este dispus să fie corect și să participe cu o minte deschisă, chiar dacă urăște întregul proces umilitor”, a declarat o sursa pentru publicație. „El nu va evalua niciodată succesul acestei căsnicii în funcție de ceea ce se întâmplă în biroul terapeutului.”

Sursa, care susține că îl cunoaște pe Affleck de mai bine de un deceniu, a declarat că „totul este o ceartă” între cei doi.

Ben Affleck a înțeles că mariajul său cu Jennifer Lopez se apropie de final, a mai spus recent o sursă apropiată în exclusivitate pentru Page Six.

„Dacă ar exista o modalitate de a divorța pe motiv de nebunie temporară, el ar face-o”, a spus persoana din interior.

Aceasta a adăugat și că actorul, în vârstă de 51 de ani, „simte că ultimii doi ani au fost doar un vis febril, iar acum și-a venit în fire și înțelege că nu există nicio șansă ca mariajul lor să meargă.”

Alte surse din interior au alimentat speculațiile, spunând pentru Us Weekly că Lopez și Affleck sunt pur și simplu pe două „pagini complet diferite”.

„Jen și Ben au probleme în căsnicia lor. Au început să aibă probleme în urmă cu câteva luni, când Jen a început să-și intensifice angajamentele de muncă și să se pregătească pentru turneul ei.”, a susținut sursa.

Foto: Arhiva ELLE

