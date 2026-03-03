Noi detalii despre moartea lui Eric Dane. Cauza oficială a decesului a fost confirmată

Eric Dane a murit la 53 de ani, la aproape un an după ce anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică.

Cauza oficială a decesului lui Eric Dane a fost confirmată. Potrivit publicației People, certificatul de deces arată că actorul a murit din cauza insuficienței respiratorii, iar scleroza laterală amiotrofică este menționată drept cauză subiacentă.

ALS este o afecțiune neurodegenerativă progresivă care afectează celulele nervoase și conduce, în timp, la paralizia mușchilor. Potrivit Mayo Clinic, în prezent nu există un tratament curativ, însă anumite medicamente și forme de terapie fizică pot încetini evoluția bolii.

Moartea starului din Grey’s Anatomy, la vârsta de 53 de ani, a fost confirmată de familie pe 19 februarie, într-o declarație oferită publicației People.

„Cu inimile îndurerate, anunțăm că Eric Dane s-a stins joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu ALS. Și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice minunate, Billie și Georgia, care au fost centrul universului său. De-a lungul luptei cu ALS, Eric a devenit un susținător pasionat al conștientizării și cercetării, hotărât să facă o diferență pentru alții care se confruntă cu aceeași boală. Va fi profund regretat și mereu amintit cu drag. Eric și-a adorat fanii și le este pentru totdeauna recunoscător pentru valul de iubire și sprijin primit. Familia a cerut discreție în timp ce traversează această perioadă imposibilă.”

Eric Dane își făcuse public diagnosticul în aprilie 2025, într-un interviu acordat revistei People.

„Am fost diagnosticat cu ALS. Sunt recunoscător că am familia mea iubitoare alături în timp ce parcurgem acest nou capitol”, declara el atunci. În același context, adăuga: „Mă simt norocos că pot continua să lucrez și abia aștept să revin pe platourile de filmare ale Euphoria săptămâna viitoare. Vă rog să respectați intimitatea familiei mele și a mea în această perioadă.”

La doar patru zile după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu ALS, Eric Dane a început filmările pentru sezonul al treilea al producției HBO Euphoria, unde îl interpreta pe Cal Jacobs, patriarhul familiei Jacobs.

Prima sa apariție televizată după dezvăluirea diagnosticului a avut loc într-un episod din Brilliant Minds, filmat în octombrie anul trecut și difuzat luna următoare. Actorul a interpretat rolul unui pompier și erou al atentatelor din 11 septembrie care se confruntă cu dificultatea de a-i spune soției că a fost diagnosticat cu ALS, un rol cu puternică încărcătură personală.

Campanie de strângere de fonduri pentru fiicele actorului

În urma actorului rămân soția sa, Rebecca Gayheart, și fiicele lor adolescente, Billie și Georgia, în vârstă de 15 și 13 ani. Deși Dane s-a despărțit de Gayheart în 2017, au păstrat o relație apropiată în timp ce și-au crescut fiicele și nu au finalizat niciodată divorțul, pe care l-au anulat complet chiar înainte ca el să dezvăluie că suferea de ALS.

O campanie GoFundMe a fost creată pentru cele două fiice ale lui Dane după moartea sa, iar o sursă apropiată familiei a explicat motivele din spatele acestei inițiative. Potrivit TMZ, situația financiară a lui Eric Dane a avut de suferit în ultima perioadă, actorul confruntându-se cu facturi medicale semnificative în timpul problemelor sale de sănătate, ceea ce i-a determinat pe prieteni să creeze campania de strângere de fonduri pentru binele fiicelor sale.

Prietenii au lansat campania la scurt timp după deces. Obiectivul inițial a fost stabilit la 250.000 de dolari, însă ulterior a fost majorat la 500.000 de dolari. La momentul publicării, donațiile ajunseseră la aproximativ 425.021 de dolari.

Printre cei care au contribuit se numără creatorul serialului Euphoria, Sam Levinson, care a donat 27.000 de dolari, și scenaristul și producătorul Brad Falchuk, soțul lui Gwyneth Paltrow, care a donat 10.000 de dolari. Dane a interpretat personajul Cal Jacobs în seria HBO Max și filmase deja scene pentru sezonul al treilea, programat să aibă premiera pe 12 aprilie.

Prietenii care au lansat pagina GoFundMe au transmis și un mesaj public: „Cu profundă tristețe împărtășim pierderea lui Eric Dane, după o luptă grea cu ALS, lăsând în urmă soția sa devotată, Rebecca, și cele două fiice adolescente, Billie și Georgia, care au fost centrul lumii lui”.

Aceștia au subliniat că actorul „a rămas profund dedicat ajutorării altor persoane care se confruntă cu aceeași boală devastatoare”.

„Pe măsură ce boala a avansat mult mai rapid decât și-ar fi putut imagina oricine, prietenii lui Eric s-au unit pentru a crea această pagină GoFundMe, pentru a le sprijini pe fetele lui și nevoile lor viitoare.”

În încheiere, mesajul precizează: „Orice contribuție, indiferent de sumă, va ajuta la asigurarea stabilității în această perioadă incredibil de dificilă și în viitor pentru minunatele fiice ale lui Eric. Vă mulțumim”.

