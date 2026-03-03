Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului

Patru frați susțin că au fost abuzați în copilărie de Michael Jackson și au intentat un proces împotriva moștenirii artistului, cerând despăgubiri.

Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului

Patru frați adulți au intentat un proces împotriva moștenirii lăsate de Michael Jackson, cerând despăgubiri și acuzându-l că i-ar fi abuzat sexual în copilărie. Plângerea, depusă pe 27 februarie și obținută de publicația PEOPLE, îi are ca reclamanți pe Edward, Dominic, Marie-Nicole și Aldo Cascio, care susțin că artistul i-ar fi „manipulat și spălat pe creier” folosindu-se de averea, statutul de celebritate și rețeaua sa de angajați și consilieri.

Patru frați acuză abuzuri sexuale din partea lui Michael Jackson

Potrivit documentelor depuse în instanță, Michael Jackson, care a murit la vârsta de 50 de ani pe 25 iunie 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, ar fi cunoscut familia prin intermediul tatălui lor, angajat al unui hotel de lux pe care cântărețul îl frecventa. Reclamanții afirmă că, după ce le-a câștigat încrederea oferindu-le cadouri, afecțiune și atenție, artistul i-ar fi izolat de alți adulți, le-ar fi oferit alcool și droguri, i-ar fi expus la materiale pornografice și i-ar fi abuzat individual.

În plângerea de 23 de pagini se afirmă că „Michael Jackson a fost un prădător sexual de minori în serie care, pe parcursul a mai bine de un deceniu, a drogat, violat și agresat sexual fiecare reclamant, începând când unii aveau doar șapte sau opt ani”. Documentul susține că presupusele abuzuri ar fi avut loc în mai multe locații din lume, inclusiv în timpul unor vizite în care artistul și copiii săi ar fi stat în casa familiei Cascio.

Familia artistului i-a luat apărarea

Reprezentanții averii lui Jackson resping acuzațiile. Avocatul Marty Singer a declarat pentru PEOPLE că procesul reprezintă „o încercare disperată de a obține bani” din partea altor membri ai familiei Cascio.

„Familia l-a apărat ferm pe Michael Jackson timp de peste 25 de ani, susținând că este nevinovat de orice comportament nepotrivit. Această nouă acțiune în instanță este o tactică transparentă menită să obțină sute de milioane de dolari din averea și companiile lui Michael”, a afirmat avocatul.

El a adăugat că declarațiile anterioare ale familiei, inclusiv cele din cartea lui Frank Cascio și din interviuri cu Oprah Winfrey, contrazic acuzațiile actuale.

Procesul a fost depus la o lună după ce cei patru frați au participat la o audiere într-un tribunal din Beverly Hills, legată de un acord financiar cu averea lui Jackson, pe care l-au descris drept „un acord ilegal menit să reducă la tăcere victimele abuzurilor sexuale din copilărie”.

Într-un interviu publicat de Daily Mail, Aldo Cascio, în prezent în vârstă de 35 de ani, a vorbit despre presupusele abuzuri, despre care spune că au început când avea șapte ani.

„Stăteam pe pat cu el ziua și mă jucam pe Game Boy… și îmi amintesc că a venit la mine și mi-a tras pantalonii în jos”, a povestit el. „Nu m-a șocat… am continuat să mă joc, iar el a început să întrețină un act sexual cu mine… Nu i-am spus nimic.” Aldo susține că, după incident, artistul i-ar fi spus că astfel își exprimă iubirea: „Acesta era Michael. Știam că mă iubește și îl iubeam și eu.”

Familia a relatat că l-a cunoscut pe Jackson în 1984, când tatăl copiilor lucra ca manager al unui hotel din New York. Relația ar fi devenit rapid apropiată. „Michael a spus: ‘Vreau să surprind copiii’. A venit la noi acasă… le-a spus glume… era atât de amabil. Nu ne-am gândit la nimic rău”, a povestit Dominic Cascio.

Aldo a mai susținut că artistul l-ar fi învățat să nu spună nimic autorităților: „Mă antrena să spun „nu” oricărei autorități și poliției… Spunea că oamenii cred că e greșit, dar se înșală… ‘Promite că mă iubești și că mă vei proteja’.” El a afirmat și că Jackson ar fi consumat alcool și medicamente în prezența sa și i-ar fi oferit și lui.

Marie-Nicole Cascio a declarat că abuzurile ar fi continuat și după atacurile din 11 septembrie 2001, când artistul ar fi locuit timp de patru luni cu familia. „Spunea că este foarte normal ca bărbații și femeile să fie goi… Mi-a cerut să-mi dau jos hainele. Și am făcut ce mi-a spus.”

Plângerea susține că presupusele agresiuni ar fi avut loc în timpul călătoriilor internaționale, inclusiv la reședința Neverland Ranch, dar și în timpul turneelor și al vizitelor la prieteni celebri ai artistului, precum Elizabeth Taylor și Elton John.

Impactul emoțional descris de reclamanți este sever.

„Din gimnaziu, m-a aruncat în iad spre proprii demonii', a spus Aldo despre presupusele abuzuri. „Am realizat că într-o zi aș putea să vreau să-mi iau viața.”

El a mai declarat că, la moartea artistului în 2009, a simțit „ușurare”, deși a simțit că trebuie „să joace un rol dublu” în public: „De ce mi-a făcut asta? Îl uram… și a trebuit să trăiesc toată viața cu asta. A fost un iad.”

Cazul rămâne în curs de judecată, iar acuzațiile nu au fost dovedite în instanță.

Citește și:
Cele mai sexy ținute pe care le-am admirat la The Actor Awards 2026

Foto: Hepta

