Mihai Petre, mărturisiri neașteptate despre infidelitate. Declarațiile surprinzătoare făcute de coregraf: „La noi funcționează respectul”

Mihai Petre a făcut o serie de confesiuni despre căsnicia cu soția lui și a dezvăluit cum se raportează la infidelitate.

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe partenera lui. Dansatoarea, născută în Polonia, era cunoscută deja pentru performanțele sale, fiind campioană națională de-a lungul timpului în mai multe tipuri de dans sportiv. În vara anului 2008, Mihai și Elwira Petre s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Mihai Petre a făcut recent o serie de mărturisiri despre căsnicia lui. Coregraful a dezvăluit care sunt secretele relației armonioase pe care o are cu Elwira Petre.

Întrebat dacă ar putea trece peste infidelitate, Mihai Petre a avut un răspuns surprinzător:

„Eu nu cred. E greu. N-ai cum. Una din valorile importante, poate cea mai importantă pentru mine, în general în viață, e adevărul, așa că… Nu, nu cred că are sens”, a adăugat Mihai Petre pentru sursa citată.

În cadrul unui interviu acordat recent, Mihai Petre a vorbit despre începutul relației cu Elwira, dar și despre lucrurile care îi leagă după 15 ani de căsătorie.

„Prima întâlnire a avut loc în Republica Moldova, chiar la Chișinău, acolo unde am făcut proba. Eu nu aveam parteneră, ea de asemenea și am făcut o probă pur și simplu să vedem dacă ne potrivim și se pare că ne-am potrivit foarte bine. (…) Eram într-o zonă, Gdansk se cheamă orașul mai mare, dar de fapt e o zonă în care trei orașe sunt unite Gdansk, Gdynia și Sopot. Acolo ne-am antrenat în primul an, acolo ne-am petrecut foarte mult timp și pot să spun că da, ăsta e locul care ne-a unit la început”, a declarat Mihai Petre pentru Playtech Știri.