Lorena Șerban, criticată în mediul online după ce i-a pus cercei fiicei sale. Cum a răspuns creatoarea de conținut: „Nu e nimic ciudat sau nemaiîntâlnit”

Lorena Șerban a generat discuții aprinse pe rețelele de socializare după ce a postat un videoclip împreună cu fiica sa, în care se observă că bebelușul poartă cercei. În urma reacțiilor negative, creatoarea de conținut a răspuns cu un mesaj în care a încercat să își apere poziția în fața criticilor. Lorena a subliniat că în România este o practică obișnuită ca fetițele să aibă urechile găurite încă de la naștere, adăugând că și ea a purtat cercei de mică și nu înțelege motivul valului de reacții negative.

Lorena Șerban a menționat că îi este recunoscătoare mamei sale pentru decizia de a-i pune cercei în urechi încă din perioada în care era bebeluș. Deși ar vrea să-și mai facă încă 3-4 găuri, creatoarea de conținut preferă să nu o facă, din cauza fricii de durere și riscului de infecții. Fiica ei, Freya, are cercei încă din a doua zi de viață.

„Oameni din toată lumea se ceartă literalmente în comentarii legat de cercelușii Freyei. Am primit comentarii și de la persoane din România când am postat că bebe are cerceri de la naștere însă la noi în mare parte asta nu e nimic ciudat sau nemaiîntâlnit. Mie mi-a pus mama cercei bebeluș fiind și ca mine sunt majoritatea fetelor din România însă aparent, în alte părți ale lumii este considerat child a**se”, a transmis Lorena Șerban pe Instagram.

„Compară cercelușii cu circumcizia la băieței. Fiecare are părerea lui. Eu una sunt recunoscătoare că mama mi-a pus cercei bebeluș fiind căci nu aș avea curaj să îmi fac acum. Mi-aș mai dori încă 3-4 găuri dar îmi este frică de durere / infecție. Freya are cercei din maternitate, a doua zi de la naștere. Nici măcar nu s-a trezit din somn când i-a făcut asistenta”, a adăugat Lorena Șerban.