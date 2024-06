Loredana a împlinit 54 de ani și le-a pregătit o surpriză de proporții fanilor. Ce a dezvăluit vedeta: „Un cadou de ziua mea pentru voi…”

Loredana Groza este cu siguranță una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de pe scena muzicală din România. De-a lungul anilor, datorită talentului și muncii sale, s-a situat în topul preferințelor românilor și nu numai. Melodiile ei sunt cunoscute și fredonate de milioane de oameni.

O artistă cu o carieră remarcabilă, Loredana se reinventează în fiecare an și pentru fiecare generație. Timp de peste trei decenii, Loredana a cântat despre iubire în nenumărate genuri și stiluri, fie că a interpretat muzică pop, rock, populară, jazz, jamparale, blues sau musical. A căutat în muzica sa toate definițiile, nuanțele și semnificațiile cuvintelor care exprimă cele mai misterioase și puternice stări sufletești: iubire, dragoste, dor, nostalgie. De la pop, la folclor, rock, jazz, alternativ, electro dance, într-un carusel sublim, un periplu sonor complet, fiecare spectacol Loredana este un fusion extravagant, armonic şi elegant, susținut cu virtuozitate de artiștii talentați din banda Agurida.

Loredana a marcat ziua sa de naștere cu un mesaj transmis fanilor prin care le-a mulțumit pentru toată susținerea de-a lungul carierei sale.

Artista și-a anunțat fanii că le-a pregătit și o surpriză pentru a marca ziua sa de naștere. Aceștia vor putea vedea concertul pe care Loredana l-a susținut pe 25 mai pe Arena Națională din București pe pagina de YouTube a artistei.

„Un cadou de ziua mea pentru voi!! Concertul meu de pe Arena Națională din București de pe 25 mai Out Now pe pagina mea de YT!”, a scris artista.

Într-un interviu acordat recent, Loredana a vorbit cu mândrie despre cariera ei muzicală, anul acesta marcând 40 de ani de la debut.

„Anul acesta se împlinesc 40 de ani de când am debutat la Steaua fără nume, dar e doar un număr, nu-l luați ca atare. Secretul e că, de fiecare dată când urc pe scenă, mă dăruiesc fără să aștept nimic în schimb, iar publicul cred că simte întotdeauna adevărul și simte când cineva nu se reține și își pune tot sufletul, toată vocea, chit că a doua zi sunt terminată, obosită, știu că în acel moment am dat tot. Nu contează că am cântat pe un stadion, într-o piață, pentru doi oameni, efortul meu e același de fiecare, nu mă abțin și nu mă rețin”, a spus Loredana Groza pentru Spynews.ro .

Cântăreața are și câteva sfaturi pentru artiștii aflați la început de drum.

În ultimul timp, aparițiile Loredanei Groza au fost intens dezbătute în mediul online. În ciuda numeroaselor fotografii care arătau o diferență majoră între aspectul său fizic de acum câțiva ani și cel de astăzi, artista a declarat că nu a apelat niciodată la operații estetice. Ba mai mult, vedeta în vârstă de 53 de ani a adăugat că secretul siluetei sale constă doar într-un stil de viață echilibrat, bazat pe sport, dietă sănătoasă și tratamente non-invazive.

Cântăreața atrage atenția prin ținutele sale spectaculoase de scenă, dar și prin look-urile provocatoare. Pentru că au existat mai multe curiozități din partea fanilor, artista a dezmințit din nou zvonurile potrivit cărora silueta sa perfectă s-ar datora intervențiilor estetice.

„Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, ținând dietă, făcând sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente, chestii non-invazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare și n-am avut nevoie să completez. E o muncă grea să arăţi bine”, a declarat Loredana Groza pentru Antena Stars.