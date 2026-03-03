Lavinia Pîrva, despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică: „Important este că există conexiune”

Lavinia Pîrva a vorbit despre felul în care se raportează la diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică.

Lavinia Pîrva, confesiuni despre relația cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică există o diferență de vârstă de 17 ani. Artista consideră că acest aspect nu a reprezentat niciodată un impediment în povestea lor de dragoste.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

Comunicarea deschisă, răbdarea, precum și sentimentele puternice pe care le au i-au ajutat pe Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică să treacă cu bine peste momentele dificile.

„Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună. Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți.”

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva, care a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei, a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.”

Lavinia Pîrva a oferit detalii emoționante despre relația cu fiul său, Alexandru. Artista a subliniat că și-a dorit să fie o mamă dedicată și prezentă, motiv pentru care a decis să nu apeleze la ajutorul unei bone. În schimb, a beneficiat de sprijinul mamei sale în primii ani de viață ai băiețelului, ceea ce a ajutat-o să depășească mai ușor provocările maternității.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă. Nu a fost să fie, nu am simțit, nu s-a legat. Nu consider neapărat că e un lucru rău sau bun, din contră, e chiar ce trebuie, dar la mine nu a funcționat. Am avut câteva încercări, dar nu a funcționat. M-a ajutat mama când Alexandru era foarte mic, dar după aceea am fost singură”, a mai spus Lavinia Pîrva.

Citește și:

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro