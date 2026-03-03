Lavinia Pîrva, despre diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică: „Important este că există conexiune”

Lavinia Pîrva a spus cum privește diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Lavinia Pîrva a vorbit despre felul în care se raportează la diferența de vârstă dintre ea și soțul ei, Ștefan Bănică.

Lavinia Pîrva, confesiuni despre relația cu Ștefan Bănică

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o poveste de dragoste de mai mulți ani. S-au căsătorit în secret în 2017 în Bulgaria, alături de persoanele apropiate, iar în 2019 au devenit părinți, având un băiat pe nume Alexandru.

Între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică există o diferență de vârstă de 17 ani. Artista consideră că acest aspect nu a reprezentat niciodată un impediment în povestea lor de dragoste.

„Nu am perceput niciodată vârsta ca pe un subiect în relația noastră și, tocmai de aceea, nici nu m-a preocupat. Pur și simplu nu a fost ceva prezent între noi. Pentru mine, vârsta este doar o cifră, iar ceea ce contează cu adevărat într-o relație sunt felul în care rezonezi cu omul de lângă tine, valorile comune și modul în care creșteți împreună. Din acest punct de vedere, relația noastră nu a fost influențată în niciun fel”, a spus Lavinia Pîrva pentru VIVA!

Comunicarea deschisă, răbdarea, precum și sentimentele puternice pe care le au i-au ajutat pe Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică să treacă cu bine peste momentele dificile. 

„Cred că fiecare cuplu își găsește propriul ritm și propriul mod de a fi bine împreună. Pentru noi, important este că există conexiune, comunicare și prezență reală, indiferent de context. Iar dacă au existat momente ce necesitau a fi depășite, am făcut-o cu înțelepciune, răbdare, iubire și cu mult sens, pentru că am ales de fiecare dată să înțelegem ce avem de învățat din ele și să mergem mai departe mai conștienți și mai uniți.”

Lavinia Pîrva, detalii despre familie

Prezentă într-un podcast, Lavinia Pîrva, care a decis să facă o schimbare neașteptată în cariera ei, a abordat un subiect care a stârnit curiozitatea multor fani: motivul pentru care ea și soțul ei, Ștefan Bănică nu au ales să aibă mai mulți copii. Artista a precizat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo.”

Lavinia Pîrva a oferit detalii emoționante despre relația cu fiul său, Alexandru. Artista a subliniat că și-a dorit să fie o mamă dedicată și prezentă, motiv pentru care a decis să nu apeleze la ajutorul unei bone. În schimb, a beneficiat de sprijinul mamei sale în primii ani de viață ai băiețelului, ceea ce a ajutat-o să depășească mai ușor provocările maternității.

„Eu am ales să fiu cumva părinte cu normă întreagă și mi-am dorit foarte tare să stau lângă Alexandru de când s-a născut, fără bonă. Nu a fost să fie, nu am simțit, nu s-a legat. Nu consider neapărat că e un lucru rău sau bun, din contră, e chiar ce trebuie, dar la mine nu a funcționat. Am avut câteva încercări, dar nu a funcționat. M-a ajutat mama când Alexandru era foarte mic, dar după aceea am fost singură”, a mai spus Lavinia Pîrva.

Citește și:
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului
People
Michael Jackson, acuzat din nou de abuz sexual în timpul vieții lui. Ce dezvăluie procesul intentat împotriva moștenirii artistului
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei: "Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii"
People
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei: "Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii"
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică
People
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă. Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an. Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: "Îți dorim cea mai frumoasă viață"
People
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an. Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: "Îți dorim cea mai frumoasă viață"
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
People
Antonia și Alex Velea dezvăluie secretul relației lor de durată: "Asta mă motivează foarte mult"
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
People
Zendaya și Tom Holland s-ar fi căsătorit în secret. Primele dezvăluiri despre ceremonia cuplului
Libertatea
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Vedetele din România care au investit în Dubai. Doar Cristi Borcea a „băgat” 6 milioane de euro în UAE
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Instanța o ține cu „sufletul la gură” pe Oana Zăvoranu. Un judecător de la Curtea de Apel București a amânat pronunțarea timp de un an în dosarul șantajului de 800.000 de euro
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Naba Salem pentru a participa la Survivor România 2026. A fost eliminată după opt săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Așa a slăbit, de fapt, Damian Drăghici! Trucul care l-a ajutat „să ardă" mai bine de 70 de kilograme: „Nu mai mănânc deloc, niciun fel..."
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, o recunoști? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală / Foto
catine.ro
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cauza morții lui Eric Dane. Ce diagnostic a primit actorul înainte să se stingă din viață la 53 de ani
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Cu cine și-a petrecut Justin Bieber cea de-a 32-a aniversare. Artistul a făcut o declarație neașteptată
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Sos tartar de casă. Rețetă clasică pentru pește
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: "Unul dintre marile noastre câștiguri personale este..."
People

După finala Power Couple sezonul 3, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au vorbit despre participarea la emisiune și cum i-a afectat.

+ Mai multe
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
Ce fel de educație îi oferă Theo Rose fiului ei, Sasha: "Să trăiască din magia vieții la sat"
People

Theo Rose a dezvăluit cum își dorește să îl educe pe fiul ei, Sasha.

+ Mai multe
Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: "A fost un șoc, dar..."
Otilia, confesiuni despre schimbările din relația cu soțul ei după ce artista a dezvăluit că are probleme de sănătate: "A fost un șoc, dar..."
People

Otilia a vorbit cu sinceritate despre relația actuală cu soțul ei și schimbările din viața lor de cuplu după aflarea diagnosticului pus de medici.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC