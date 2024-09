Larisa Iordache este însărcinată. Fosta gimnastă va deveni mamă pentru prima dată: „O bucurie foarte mare”

Larisa Iordache este însărcinată. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, vor deveni părinți pentru prima dată.

Anunțul că Larisa Iordache este însărcinată a fost făcut de către fosta gimnastă pe contul personal de Instagram, acolo unde a transmis și un mesaj special cu privire la această nouă etapă din viața ei. Postarea ei a fost însoțită și de două imagini, iar într-una dintre ele, Cristian Chiriță îi pune mâna pe burtica de gravidă.

„Te dorim și te așteptăm cu nerăbdare. Ești o binecuvântare, iar noi ne simțim binecuvântați că ne-ai ales ca părinți. Iubirea noastră infinită”, a fost mesajul transmis de Larisa Iordache pe Instagram.

De asemenea, Larisa Iordache a făcut o serie de declarații emoționante după ce a dezvăluit că este însărcinată.

„În primul rând am profitat de liniștea pe care noi, cumva, am avut-o în perioada asta, pentru că, cu o astfel de veste și cu o astfel de binecuvântare de la Bunul Dumnezeu pentru noi a fost o bucurie foarte mare și am vrut să ne bucurăm noi în prima parte a procesului să zic așa. Totul a decurs bine și medical vorbind și emoțional. Când am aflat că totul este în regulă și că totul este bine, am hotărât (…) să se știe”, a spus Larisa Iordache pentru SpyNews.ro.

Larisa Iordache a mai povestit despre cum au fost pentru ea primele săptămâni de sarcină.

„Acum sunt foarte bine. (…) Am 13 săptămâni. Mă simt bine. Primul trimestru a trecut cumva, mă bucur că mă simt bine, nu sunt eu o femeie care să mă vait foarte tare și am trecut foarte ușor peste grețuri, mai sunt foarte puține, dar le rezist cu brio. Nu am aflat sexul bebelușului, probabil la următorul control medical. (…) Sinceră să fiu, eu îmi doresc să fie sănătos sau sănătoasă, să fim într-o armonie totală. Indiferent de sexul copilului o să ne bucurăm. Nu știu, nu simt ceva anume.”

Fosta gimnastă a făcut mărturisiri și despre soțul ei, care abia așteaptă să devină tată.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui, (…) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat. (…) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, a adăugat Larisa Iordache pentru sursa citată.

Larisa Iordache s-a căsătorit civil

La începutul anului 2024, Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Cristian Chiriță, un jucător de tenis de masă, alături de care formează un cuplu de ceva timp. Cristian Chiriță este multiplu campion național la tenis de masă la toate categoriile de vârstă, inclusiv la dublu la nivel de juniori, tineret și seniori, fiind și câștigătorul Top 12 Juniori, iar în prezent evoluează la CSM Constanța.

Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie pe 1 ianuarie 2024, într-un cadru superb. Cristian Chiriță a planificat totul și a pus la punct detaliile pentru ca momentul să iasă așa cum își dorește. Pe 8 iunie 2024, cei doi s-au căsătorit civil în fața familiei și prietenilor apropiați. Vremea nefavorabilă nu i-a descurajat să se bucure de o plimbare cu barca, să participe la dansul tradițional al șervetelor și să se distreze alături de cei dragi, cu un meniu rafinat și decorațiuni în alb-verde, conform dorințelor lor. La petrecere au participat mai multe nume cunoscute din sportul românesc, precum foștii săi antrenori Mariana Bitang și Octavian Bellu, alături de fostele sale colege de echipă, gimnastele de renume Andreea Răducan, Monica Roșu și Cătălina Ponor.

După ce s-a căsătorit civil cu Cristian Chiriță, Larisa Iordache a vorbit despre planurile ei de viitor. Fosta gimnastă a făcut mărturisiri despre intenția de a-și întemeia o familie.

„Cât despre viața personală lucrurile decurg extraordinar de bine și, cu siguranță, visul cel mai mare o să vină curând, cred. Îmi doresc foarte mult să-mi întemeiez o familie, să fiu liniștită și lucrurile să decurgă normal și natural în viața mea personală. Cred că asta va fi împlinirea sufletească cea mai de preț”, a spus Larisa Iordache pentru fanatik.ro.

Larisa Iordache a mai vorbit despre cât de importantă este pentru ea căsătoria, dar și despre gesturile frumoase pe care le face partenerul ei.

„Căsătoria, pentru mine, este un moment foarte important. Nu pentru că se schimbă numele ci pentru că realizăm cât de mult ne dorim lucrul ăsta, împreună. Mi se pare cel mai frumos cadou, prezența lui alături de mine îmi este de ajuns. În fiecare zi în care este cu mine simt că îmi petrec ziua de naștere. Face câte un lucru drăguț, prin cuvinte, de fiecare dată mă surprinde cu ceva, zilnic. Îmi oferă căldura necesară, iubirea de care am nevoie”, a adăugat Larisa Iordache pentru aceeași sursă.

