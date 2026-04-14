Katy Perry neagă acuzațiile de agresiune sexuală aduse de Ruby Rose: „Minciuni periculoase și iresponsabile”

Katy Perry respinge ferm acuzațiile lansate de Ruby Rose, care susține că artista ar fi agresat-o sexual în urmă cu aproape două decenii.

Actrița, cunoscută din serialul Orange Is the New Black, a publicat duminică o serie de mesaje pe rețelele sociale în care afirmă că incidentul ar fi avut loc într-un club de noapte din Melbourne, pe vremea când avea puțin peste 20 de ani.

„Katy Perry m-a agresat sexual în clubul Spice Market din Melbourne. Nu-mi pasă ce crede ea”, a scris aceasta.

Într-o altă postare, Ruby Rose a explicat de ce a ales să vorbească abia acum despre acest episod.

„Mi-a luat aproape două decenii să spun acest lucru. Sunt recunoscătoare că am ajuns până aici și că mi-am găsit vocea, dar asta arată cât de profund afectează trauma și agresiunea sexuală.”

Reprezentanții lui Katy Perry au reacționat rapid, negând categoric acuzațiile.

„Afirmațiile care circulă pe rețelele sociale făcute de Ruby Rose sunt complet false și reprezintă minciuni periculoase și iresponsabile”, se arată într-un comunicat oficial. Aceștia au adăugat că actrița ar avea „un istoric bine documentat de acuzații publice grave la adresa mai multor persoane, care au fost în mod repetat negate”.

Ulterior, Ruby Rose a revenit cu detalii suplimentare despre presupusul incident, descriind un episod extrem de controversat care ar fi avut loc în club. Ea susține că, la momentul respectiv, nu a știut cum să gestioneze situația și a ales să o prezinte public ca pe „o poveste amuzantă de beție”, fără a dezvălui adevărata natură a întâmplării.

„După aceea am vomitat pe ea. Am spus povestea în public, dar am schimbat-o într-o întâmplare amuzantă, pentru că nu știam cum altfel să o gestionez. Mai târziu, a fost de acord să mă ajute să obțin viza pentru SUA, așa că am păstrat secretul. Dar am spus mereu că nu este o persoană bună”, a afirmat actrița.

Mesajele sale au generat reacții puternice în mediul online, unde unii utilizatori și-au exprimat sprijinul față de ea. Ca răspuns, actrița le-a mulțumit celor care au spus că o cred și a anunțat că intenționează să meargă la poliție pentru a vedea dacă acuzațiile pot fi investigate.

„Îmi imaginez că faptele sunt prescrise, dar cu atât mai mult vreau să încerc. Am o listă lungă și probabil va fi mai dificil decât mă aștept, dar voi reveni cu informații despre proces atunci când voi fi pregătită”, a transmis ea. La scurt timp după, a revenit cu un mesaj scurt: „Am făcut-o”, sugerând că a mers deja la poliție.

Între timp, Katy Perry traversează o perioadă excelentă din punct de vedere amoros. Artista în vârstă de 41 de ani a publicat o serie de imagini pe Instagram în care apare vizibil îndrăgostită de noul său partener, Justin Trudeau.

În prima fotografie, Katy zâmbește larg în timp ce privește în dreapta, aparent către Trudeau. Postarea a inclus și o imagine cu un mesaj dintr-un biscuițel norocos pe care scria: „Totul este pregătit. În curând vei descoperi o lume cu totul nouă, plină de oportunități.” Totuși, cea mai comentată fotografie a fost cea în care artista apare alături de fostul premier canadian, părând complet cucerită.

„Nu știam că karma poate fi atât de satisfăcătoare”, a scris vedeta în descrierea colajului, care a mai inclus selfie-uri, meme-uri și o imagine cu fiica ei de 5 ani, Daisy, pe care o are din relația anterioară cu Orlando Bloom.

