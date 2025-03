Ioana Ginghină, dezvăluiri neașteptate după ce fiica ei nu a fost invitată la nunta tatălui său, Alexandru Papadopol: „Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor”

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre relația fiicei sale, Ruxandra, cu tatăl acesteia, Alexandru Papadopol, dezvăluind un episod care a afectat-o profund pe adolescentă. Deși actorul s-a recăsătorit recent cu Cristiana Luca, fiica sa nu doar că nu a fost invitată la nuntă, dar nici măcar nu a fost anunțată oficial, aflând vestea din presă.

Divorțați din 2019, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol și-au refăcut viețile separat, însă legătura dintre actor și fiica sa a fost pusă la încercare de-a lungul timpului. Potrivit actriței, Ruxandra a fost surprinsă și dezamăgită de faptul că nu a primit vestea direct de la tatăl ei, mai ales că petrecuse peste o săptămână alături de el și partenera sa înainte de căsătorie.

„Noi am aflat de la presă, de la teatru, eu am venit la teatru, am aflat, adică noi am aflat din niște bârfe, niște lucruri pe care trebuia să le afle ea. Repet, ea a fost acolo, la ei, a stat o săptămână – 10 zile, cât am fost eu plecată în Malaysia. Puteau să-i zică”, a spus Ioana Ginghină pentru cancan.ro.