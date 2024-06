Gisele Bündchen și Joaquim Valente nu mai formează un cuplu. Motivul care a dus la despărțirea celor doi

Gisele Bündchen s-ar fi despărțit de iubitul ei, antrenorul de jiu jitsu Joaquim Valente. Potrivit Hollywood Life, vestea a venit la scurt timp după show-ul The Greatest Roast of All Time de pe Netflix, în care fostul ei soț, Tom Brady, a fost ținta glumelor vedetelor, care au făcut referire și la relația lui Gisele cu Joaquim.

„Ai șapte inele. Ei bine, opt acum că Gisele ți l-a dat pe al ei înapoi”, a spus Nikki Glaser în timpul emisiunii.

„Știți cine altcineva a mai făcut sex cu antrenorul? Gisele… Ea a făcut sex cu tipul ăla care face karate”, a continuat și Kevin Hart.

Conform mai multor surse, această emisiune a cauzat tensiuni între Gisele Bündchen și Joaquim Valente. La scurt timp după difuzare, o sursă a declarat pentru People:

„Săptămâna trecută, Gisele s-a dedicat neobosit ajutorării celor aflați în nevoie în statul ei natal, Rio Grande do Sul, Brazilia, care se confruntă cu cele mai grave inundații din istorie. Era preocupată de familia afectată de inundațiile devastatoare, așa că a auzi cum viața ei este subiect de glume a fost foarte dezamăgitor.”

În plus, în urmă cu câteva zile, o altă sursă a declarat pentru publicația In Touch că „reflectoarele au fost prea puternice pentru el. Joaquim este un tip normal. Nu era obișnuit cu toată atenția pe care o primea. Joaquim a devenit parte din glumă. Oamenii au început să-l întrebe dacă el a fost motivul divorțului lor. A urât asta.”

În plus, Daily Mail a raportat că Gisele Bundchen „dă vina pe Tom pentru despărțire… Prin faptul că a acceptat să participe la emisiune, practic l-a transformat pe Joaquim într-o țintă.”

„Gisele și Tom aveau o regulă de „nicio remarcă defăimătoare” în legătură cu căsătoria și divorțul lor. Ea este cu siguranță jignită și supărată de comentariile făcute la roast”, a mai adăugat un alt apropiat pentru Us Weekly.

Într-un interviu oferit postului ABC News in urma cu cateva luni, Gisele Bundchen a vorbit onest despre despărțirea de Tom Brady, cu care a fost căsătorită timp de 13 ani.

„Tot ceea ce am trăit m-a făcut să îmi dau seama ce îmi doresc și ce nu îmi doresc”, i-a spus Gisele Bündchen lui Robin Roberts de la ABC News în interviul IMPACT x Nightline: Gisele Bündchen: Climbing the Mountain.

Roberts i-a adus apoi aminte lui Gisele Bündchen de o declarație pe care a făcut-o cu ceva timp în urmă, în care a spus că divorțul de Tom Brady este „moartea unui vis.” „Cum te simți?”, a întrebat-o apoi prezentatorul.

„Păi, când spui…”, și-a început Gisele Bündchen discursul. Vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi, modelul a cerut apoi o pauză. „Îmi pare rău, nu știam… Îmi acordați o mică pauză?”.

Gisele Bündchen și fostul star NFL Tom Brady au depus actele de divorț pe 28 octombrie 2022, după 13 ani de căsătorie. Au împreună doi copii: pe Benjamin Rein, în vârstă de 14 ani, și pe Vivian Lake, în vârstă de 11 ani. Brady, în vârstă de 46 de ani, mai are un fiu, Jack, în vârstă de 16 ani, dintr-o relație anterioară.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în aprilie 2023, Gisele Bündchen a negat zvonurile conform cărora cariera de sportiv a lui Brady ar fi provocat ruptura dintre ei.

„Ascultați, întotdeauna l-am încurajat și aș continua să fac asta pentru totdeauna. Dacă există o persoană pe care mi-o doresc să o văd fericită, aceea este el, credeți-mă. Vreau ca toate visurile lui să devină realitate. Asta este ceea ce îmi doresc, cu adevărat, din adâncul inimii mele”, a mărturisit Gisele Bundchen.

