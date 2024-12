Gina Pistol și Smiley, vacanță de vis de ziua prezentatoarei TV: „Nu ne-am întors acasă”

Gina Pistol a sărbătorit o zi de naștere memorabilă, plină de surprize pregătite cu dragoste de soțul ei, Smiley, și de fiica lor, Josephine. Micuța a impresionat-o pe prezentatoarea TV cu un dans adorabil în mai multe ținute și o declarație de dragoste emoționantă. Seara a continuat cu o cină romantică, iar cei doi soți au prelungit ieșirea, lăsând să se înțeleagă că totul fusese planificat cu atenție.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Gina Pistol a mărturisit că, atunci când programele lor se aliniază, nu ratează ocazia de a evada împreună pentru momente romantice, ultima astfel de escapadă fiind chiar de ziua ei.

Recent, vedeta a încheiat cu succes sezonul 9 al emisiunii „MasterChef” de la Pro TV, anunțând în direct câștigătoarea, Georgiana Ene. Despre această experiență, pasiunea ei pentru gătit și viața de familie, Gina a povestit cu sinceritate și entuziasm.

„Da, este luna mea. Începând cu 1 decembrie, 6 decembrie, 9 decembrie, pe urmă vine Crăciunul, e o lună ca pentru toate mamele, toate femeile, că noi suntem foarte active în luna decembrie. Fiică-mea a făcut un videoclip prin care mi-a spus ‘Mami, te iubesc!’ și dansa, a schimbat mai multe ținute. Și cu soțul meu am mers pe 8 seara, am mâncat o cină așa în doi, după care am luat Calea Victoriei la pas și am rămas în oraș în seara aia. Nu ne-am întors acasă. Nu vă pot da chiar toate detaliile”, a spus Gina Pistol.