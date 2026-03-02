Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: „Sunt pregătită de data asta”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au o relație tot mai serioasă.

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu
Flavia Mihășan a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent cu partenerul ei, comediantul Andrei Ciobanu.

Flavia Mihășan, despre dorința de a se căsători cu Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, cei doi au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene.

Flavia Mihășan a dezvăluit că partenerul ei, Andrei Ciobanu, are o relație foarte bună cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care îi are din relația anterioară cu Marius Moldovan.

„Am mai fost într-o vacanță cu copiii și Andrei, am fost mai puține zile și aici, la noi, în țară, iar aceasta a fost prima vacanță mai lungă alături de Andrei și de copii. Noi suntem împreună de ceva timp, iar, bineînțeles, cei mici știu și se bucură foarte tare. E o armonie și așa a fost de la început. Andrei are foarte multă răbdare cu ei, se joacă cu ei, le spune povești, se plimbă cu ei. Mai ales că sunt și băieți, s-au lipit foarte repede. Mai face și glume, mai are și talentul ăsta”, a spus Flavia Mihășan pentru spynews.ro.

În ceea ce privește o posibilă căsătorie cu Andrei Ciobanu, Flavia Mihășan este deschisă să facă acest pas. 

„Ar fi „DA” răspunsul, dar n-ar face lucrurile atât de previzibil el. Adică nu mă aștept la așa ceva. Mă aștept să fie, probabil, pe stradă, într-o marți, adică așa. Nu ar fi de ziua mea, de ziua lui, de Revelion, de Crăciun, într-o zi la care să mă aștept.”

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, care apar frecvent în clipuri amuzante, formează un cuplu tot mai solid. Conform declarațiilor făcute de vedetă, cei doi au planuri serioase de viitor. 

„Nu am fost până acum căsătorită, dar da, cred că sunt pregătită de data asta. Îmi doresc să port rochia de mireasă, e pentru prima oară când îmi trece prin cap serios. Nu e că am fost împotrivă sau ceva, dar întotdeauna am considerat că nu contează, că nu e important actul, ci importantă e relația, raportul, dar acum, sincer, cred că ar merge.”

Flavia Mihășan, despre schimbările din viața ei de când este într-o nouă relație

Flavia Mihășan a împărtășit pe rețelele de socializare o parte din schimbările apărute de când este într-o relație. Într-o notă amuzantă, vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor ei cum arată acum viața ei de când trăiește o nouă poveste de iubire.

„Chestii care se întâmplă în viața ta când te cuplezi după 2 ani fără relație:
1. Chiar începe să ți se facă dor de prietena ta cea mai bună. De ce? Pentru că după ce ești obișnuită să vorbești timp de o oră pe zi la telefon și să vă vedeți de patru ori pe săptămână la cafea, puținul tău timp liber se duce către el că na, are și el nevoie de atenție.
2. Epilatul. Nu mai e o opțiune. Face parte din fiecare duș pentru că știți cum e… ieși la cină mai des, foarte des, nu ca înainte, când ieșeai de două ori pe an și atunci era fast food. Și da, încep să reconsider epilatul definitiv.
3. Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc. De la halat pufos și pijamale flaușate la compleuri care chiar se asortează, și care sunt așa, mai drăguțe.
4. Înainte chiar mă uitam la filme. Chiar știam cum se termină orice serial pe care îl începeam. Acum, întrebă-mă cum se termină orice episod… Habar n-am.”

Flavia Mihășan și-a păstrat umorul, iar în continuare a povestit despre ce a mai apărut nou în viața ei odată cu implicarea într-o relație.

„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări.”

Foto: Arhiva ELLE

