EXCLUSIV: Nicole Cherry, detalii despre planurile de viitor. Cu ce situație s-a confruntat la un concert: „La momentul acela putea să fie tragică”

Nicole Cherry s-a enumerat printre vedetele de top prezente la ELLE Style Awards 2024, unde a impresionat prin apariția ei glam și plină de eleganță. Artista a vorbit deschis despre alegerea vestimentară făcută, dar și despre cariera ei muzicală și finalul de an încărcat.

Artista a dezvăluit detalii despre perioada egitată prin care a trecut. Luna decembrie a fost una plină pentru Nicole, care a avut foarte multe concerte, dar și-a sărbătorit recent și ziua ei de naștere. De asemenea, sărbătorile se apropie, iar vedeta vrea să petreacă timp prețios cu familia ei.

„Mie-mi place să am activitate, iubesc să am lucruri de făcut. Îmi place să reușesc să îmi organizez timpul, să găsesc echilibrul în haos. Știu cum este să nu ai activitate, cu toții știm asta și cred că ceea ce mi-am dat seama este că e frumos să avem această libertate să putem să facem ceea ce ne place, să călătorim, să ne bucurăm de timpul cu familia noastră fără dăm o explicație cuiva. Pur și simplu mă bucur din plin. Pentru mine, luna decembrie, pentr că a fost și ziua mea, vin sărbătorile. Am activitate când vine vorba de concerte și pot să mă întâlnesc cu oamenii este o bucurie imensă pentru mine.”, ne-a spus Nicole Cherry.