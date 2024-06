Cu ce s-a ocupat, de fapt, Oana Moșneagu înainte să fie actriță: „Eram atât de frustrată”

Oana Moșneagu se numără printre cele mai îndrăgite actrițe de la noi. Ea este recunoscută pentru rolurile interpretate în diverse producții de la Antena 1, cum ar fi „Fructul Oprit”, „Adela” și „Lia – Soția soțului meu.”

Astăzi, publicul o cunoaște pe Oana Moșneagu prin prisma carierei în actorie. Însă, înainte să activeze în acest domeniu, ea s-a ocupat cu totul și cu totul altceva. Ea și-a dorit foarte mult să urmeze o facultate de teatru, însă părinții ei n-au sprijinit-o în acest demers, așa că a urmat o altă facultate.

„După ce am terminat liceul, am ales facultatea de Limbi străine. Nu pentru că îmi doream foarte tare această facultate, ci pentru că, nefiindu-mi accesibilă facultatea de teatru, pentru că ai mei nu mă susțineau, eram atât de mică încât nu-mi puteam asuma drumul ăsta de una singură. Și m-am și angajat în primul an de facultate”, a declarat Oana Moșneagu pentru Fresh by Unica.